Jorge Larrañaga Vidal: "Alianza hoy tiene que encaminarse hacia un proyecto colectivo en donde todas las figuras empujen"

El secretario nacional de Alianza Nacional e hijo de Jorge Larrañaga se refirió a la sorpresiva muerte del exministro del Interior y excandidato presidencial, Jorge Larrañaga. Sobre la designación de Heber al frente de la cartera, Larrañaga Vidal expresó que "está de acuerdo" por la trayectoria política de Heber, su vínculo cercano con Lacalle Pou y por su mirada afín hacia las políticas de que su padre desarrolló e impulsó dentro del ministerio.

Lo tomamos con mucho agradecimiento con toda la gente de todos los sectores y de todo el espectro político. DE todo el mundo y de todos los uruguayos que agradecieron con mucho cariño lo que fue Jorge. Por supuesto también al cuerpo policial en donde mi padre se desempeñó con mucho entusiasmo en el último año y pico. El respaldo a la Policía que él tanto decía no era un simple eslogan, sino que era la esencia de Jorge. Esa cercanía que logró con el cuerpo policial se fue reflejada. Lo vivimos con mucho agradecimiento y un enorme orgullo por las muestras de cariño vistas a lo largo y ancho de todo el país. Eso habla de la gran persona que era Jorge. Era duro donde tenía que ser duro, pero en la familia era un tipo cariñoso. Era un guapo. No un guapo por coraje simplemente, sino porque era un guapo que defendía sus ideas con pasión, con entusiasmo, no tenía ningún temor de mostrar cariño en público. Era capaz de que aunque él estaba mal, si vos estabas mal se ponía en tu lugar. Era auténtico. Sera guapo porque solo la muerte lo pudo detener.

Él vivió conforme siempre a sus consignas que era “no aflojar”. Siempre puso el máximo toda su entrega en cada una de las cosas que hacía. Era una entrega y dio todo de sí. Él tenía una consigna de que las cosas difíciles solo podían costar un poco más. Vivió alegrías, éxitos, fracasos pero tuvo gente que lo apoyó siempre. Estoy absolutamente tranquilo con lo que fue su vida. Me hubiese gustado por supuesto haberlo disfrutado mucho más. Un hermano me dijo “no me importa si lo disfruté poco, lo que importa es que los momentos con papá eran únicos”. Eso me va a quedar. Era un tipo muy especial. Cada momento con él era único y lo recordamos con mucha alegría. Tenía un entusiasmo que era con un potrillo que tenía una expectativa enorme. Estuvimos anotándolo a ver si podía correr el domingo y minutos antes Aparicio logró cambiarle el nombre del caballo a “Te quiero Guapo” y seguramente este fin de semana va a ser un momento muy especial para nosotros. Corre en el Hipódromo de Maroñas.

Era una de las grandes pasiones de él. Era su cable a tierra. Era una pasión que +él forjó de chico y que viene de familia. Nosotros la tenemos también. Fui a visitar el hipódromo que lo vio nacer en el San Félix en donde mi abuelo fue presidente. Tenemos ese legado en toda nuestra vida, no solo en lo político sino en nuestras actividades y sus pasiones. Dejaba su huella en cada una de las cosas que sus hijos hacían. Era un padre presente. No sé cómo hacía para manejarse con todo lo que tenía que hacer.