José Borderre sobre la falla en los radares que controlan el tráfico aéreo: "Nos llama la atención que se demore en solucionar algo tan delicado e importante"

El vicepresidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo habló sobre las fallas reportadas en los radares del Aeropuerto Internacional de Carrasco y el efecto de volar sin radares en condiciones.

Falla en los radares

No hablamos de una situación de peligro, porque procuramos dar un procedimiento de contingencia con la mayor seguridad posible. Lo que si peligra es el tránsito aéreo. Se sacrifica lo que es la agilidad del tránsito y también nos pone a trabajar en condiciones pocas retrógradas. Estamos trabajando en distanciamiento de aviones, es decir, que uno avión no puede estar al mismo tiempo que otro en el espacio aéreo, que hoy en día no vemos a los aviones, no sabemos dónde están y por lo tanto no podemos darles nuestro trabajo que es indicarles la separación de otras aeronaves.

Espacio aéreo

Radares

En particular el radar que está en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, fue instalado en 2014, es de una empresa italiana, había presentado algunas fallas, algunas incontigencias, el gobierno tiene un contrato por el mantenimiento, pero que no se ha llevado a cabo. Los radares fallan en un proceso porque es un sistema de redundancia, es decir, el mismo radar prevé que si falla tiene otro respaldo, pero en este ha fallado el principal y el respaldo, llegamos a esta instancia que no debíamos haber llegado y no sabemos cómo llegamos, esto implica faltas de mantenimientos importantes. Nosotros estamos esperando una solución.

Nos llama la atención que se demore en algo tan delicado y tan importante. Es un sistema caro, que realmente debe tener un mantenimiento adecuado y puntual. Operamos como datos de radar, los datos técnicos no tenemos eso los maneja los técnicos aeronáuticos que saben perfectamente cuándo ha fallado, cuándo se ha caído, que es lo que se le ha tenido que hacer y no se ha podido, esa información nosotros no la tenemos y tampoco sabemos qué tan grave es el problema y qué tanto puede demorar la solución del mismo.

Se trata de evitar que haya dos aviones en puntos ciegos que nosotros no vemos, que es el área terminal, que es el área sur de Carrasco y a niveles bajos que son justamente las etapas críticas de las aeronaves que son los aterrizajes. Lo que hacemos es evitar que haya dos aeronaves al mismo tiempo en ese mismo espacio.

Somos un servicio esencial evidentemente y no podemos dejar de trabajar, tratamos de dar lo mejor de nosotros en esta situación. Nos implica una carga de horario laboral brutal porque tenemos que dar horas y coordinar muchas cosas. Nuestro labor seguirá, lo que se verá demorado son las aerolíneas probablemente si seguimos trabajando de esta manera pero con mayor número de tránsito. Para poder despegar se podría demorar también.

A través de la prensa nos llegó que se había ofrecido un radar, pero que no era compatible. Ahora lo que se está tratando de poner en funcionamiento es el radar Lanza, que es de la Fuerza Aérea, que patrulla la frontera, que además que tenga una finalidad militar, se está tratando de emparejar con nuestros sistemas civiles. Esa sería una solución, pero a corto plazo.

Esperemos que haya un proyecto real de solución y que no vuelva a suceder, porque nos deja muy mal parado como país.