José Fazio: "Como UNOTT se garantiza que toda el área metropolitana esté cubierta" durante el paro general

Este 17 de junio el PIT-CNT convocó a un paro general de 24 horas a nivel nacional. El sector del transporte decidió luego de la realización de la mesa representativa que CUTCSA, COME y los ómnibus suburbanos adhieren al paro, pero no paralizan sus servicios. Las cooperativas de transporte, taxis y los ómnibus interdepartamentales pararán durante toda la jornada y verán afectados sus servicios.

Movilización de este 17 de junio

La UNOTT estuvo analizando la situación sanitaria que vive el país y hemos recibido de parte del secretario general del PITCNT y de la mesa representativa un pedido expreso de atender los vacunatorio. La UNOTT estuvo debatiendo cuál era la medida tomada y se arribó a una definición en la cual varios gremios paran las 24 horas y otros adhieren a la medida de paro y todas sus plataformas y no paran. El sector cooperativo de transporte para 24 horas, los taxis también, interdepartamentales 24 hrs. Cutcsa, suburbanos en la federación y COME adhieren pero paran. Como UNOTT se garantiza que toda el área metropolitana esté cubierta. Lo que está fuera del área metropolitana hay que hablar con las empresas de lo interdepartamental.

La definición la adoptaron los compañeros del área suburbana. La medida primaria es que el sector suburbanos era que adhiriera y no parara, pero luego los gremios decidieron adherir y se respeta su decisión. Se dejó libertad de criterio en cada gremio. Para hacer el paro hay una cantidad de argumentos como argumentos sanitarios hasta el no atender los temas del gremio. Entiendo como justificada la medida. En el marco de eso, ante pedido expreso y atendiendo la situación sanitaria del país, entendimos que se debía de hacer algo diferente al paro, por lo que es algo que adoptamos en el área metropolitana. Hay que leer el pedido que hizo la central sindical para reagendar el día de vacunación no fue tomado en cuenta. El propio gobierno entendió que no iba a hacerlo. Eso es hacer oídos sordos. Ya se había reagendado el primero de mayo, por lo que se podía hacer lo mismo esta vez. Nosotros entendimos el pedido en el área metropolitana. La responsabilidad no es del sector transporte, sino del Gobierno que tendría que haber reagendado en el marco de una movilización nacional. Nosotros anunciamos el 13 de marzo que iba a haber un paro general para que se reagende. Las medidas que se están tomando son muy pobres.

Se podría haber postergado para el otro día y correr todo 24 horas. Probablemente se haya entendido que se podía haber reagendado. El día 13 el transporte votó el paro general. Ya se sabía que el transporte iba a parar el 17 de junio. Se analizó una propuesta alternativa que llegó a la UNOTT la semana pasada y se terminó de concretar luego de que la mesa representativa hiciera el pedido explícito para que atendieran los vacunatorios. Esto fue luego de que el gobierno no atendió el reclamo. La conclusión a la que arribamos fue la que se transmitió a la población. El área metropolitana va a estar cubierta por el sector. Van a tener los servicios para el área metropolitana, el resto de las empresas van a adherir al paro de 24 horas.

Luego de que no se encontrara una salida consensuada para todos se determinó que cada sector hiciera la medida que entendiera necesario. Mi posición fue adherir al paro y no parar. Atendemos el pedido de la central sindical adhiriéndose al paro y no parar. En este caso un paro general es una medida excepcional en el contexto excepcional en el que está el país. Atendiendo ese pedido fue el pedido que determinó la UNOTT. Ojalá que sean muy poco los afectados y que la medida ayude a que sean menos.