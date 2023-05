José Luis Alonso afirma que recibió amenazas personales para renunciar a Cabildo Abierto y que le pidieron que no opine

El exdirector de Ancap, José Luis Alonso, renunció a Cabildo Abierto días después de su salida del directorio del ente estatal. Lo hizo a través de una carta donde expresó duras críticas al partido y dijo haber recibido amenazas y presiones para que no ejerciera su libertad de expresión, informó El Observador. En una parte del documento, señala: “La falta de preocupación percibida y padecida, en los pequeños y grandes detalles me traen recurrentemente a la mente el Cilindro Municipal, el que, sin los cuidados necesarios, terminó implosionando”. Recibimos a José Luis Alonso, exdirector de Ancap por Cabildo Abierto.

Los colores partidarios no significan una forma única de accionar. La carta no va referida al colectivo, porque sería muy injusto meter en una misma bolsa y estaría duplicando acciones de otros actores de ese colectivo y pretenden acciones unánimes. Hay matices.

La carta puede interpretarse como dura, pero ajusta a la situación. Y más precisamente cuando se intenta acallar a los individuos, se usa para el voto y después se intenta evitar que se hable, es lo que paso con mi persona. Imagínense, si pasa con alguien que tiene un cargo y cierta representatividad, lo que puede pasar con el resto del componente.

Se me acusa de deslealtad al partido, la lealtad tiene que ser a los principios, a los individuos, al los procederes, a la institucionalidad, esa es la verdadera lealtad.

A mi buen entender hay una mesa política que fueron electos por los ciudadanos que votaron. Una cosa es el partido y otra loa representación parlamentaria. No se puede pretender que lo que determine una mesa política sustituya lo que determinan las autoridades constituidas del partido. Si hay una junta nacional debe dar lugar a la misma.

Siento que he sido engañado en mi buena fe por un mecanismo de construcción de un mito ordenado de caudillismo que es muy riesgoso para la sociedad toda. Siento desilusión de no haber tenido la fuerza desde adentro para retomar ese rumbo que es en el que yo creí.

Cuando hablamos de cumplir y beneficiar a los favorecidos, de hacer política de una manera distinta, eso es muy fácil de decir.

En esencia, discrepo profundamente, y no estoy solo, con tomar acciones en nombre de un colectivo sobre temas que la sociedad toda tiene una clara visión y percepción y utilizar los términos de unánime,

Estoy sumamente en contra de redoblar la apuesta, de pulsear, poner amenazas. Estoy totalmente en desacuerdo. Tanto de las amenazas personales como recibí, como amenazas a colectivos de nuestra sociedad, porque en el buen léxico, 'si no pasa tal cosa en un mes, vamos a hacer tal otra'. Vamos a trabajar con humildad y dejar el papel de víctimas. Vamos a asumir con el compromiso de ser una coalición fuerte y de dar soluciones.

No se puede tener cultura de paz si cuando un integrante opina en defensa de la institucionalidad, cómo se va a pretender a callarlo y decirle desleal, cómo se le va a amenazar con lo peor que se le puede decir a un individuo honorable como considero que soy de decirme que falto a la constitución, demuéstrelo. Como va a amenazar en vez de actuar. Está en falta con la sociedad.

Tengo la conciencia tranquila, me asesoré profesionalmente antes, trato de no cruzar límites.

Orden cronológico: primer evento, poner en discusión una orden del presidente de la República. En ese momento, yo pido entrevista para presentar mi renuncia. El evento siguiente, que produce distorsión, es que sale un señor diputado con las palabras pronunciadas y amenaza: 'o renuncia o lo vamos a denunciar'. La misma persona la cual me quiere impedir hablar.

El mismo modus operandi lo utiliza un diputado y, después, el primero me dice: es a título personal de él, no lo dijo, es la interpretación libre de un periodista, lo dijo Manini. Me mintió.

O estamos creyéndole a alguien que dice que es una interpretación libre o estamos creyendo a lo que yo ismo escuche en la radio, periodistas que expresaron. Debo evitar renunciar porque si no renuncio por la presión, de ninguna manera.

Di un periodo para que estas personas tomaran conciencia de errores de procedimiento y no sucedió. Vinieron los llamados cuando dije que voy a renunciar a Ancap y después al partido, ahí recién se mueven rápido, es lamentable.

Es muy grave. Si no renuncia, a un cargo que usted está cumpliendo honorablemente, o hace eso a la fuerza o si no lo denuncio por algo que es muy grave, faltar a la constitución. Es una serie amenaza. Un ultimátum al parlamento.

Hay un movimiento social artiguista que es un núcleo firme, sensato, con fuerza intento oponerse a estos arrebatos, de actitudes, procederes y pronunciaciones, de poner a todo el colectivo. Yo percibo la construcción de un mito, que cuando está adentro ve que no es tal.

Manini Ríos es un mito adornado de caudillismo, lamentablemente es lo que pienso. Me defraudó. Pretende que me calle y no salga a opinar, me increpa de haber faltado a la constitución, no en una, en dos ocasiones.

Me he sentido afectado, he sentida afectada las voluntades y buenas intenciones de ciudadanos que está formando parte de CA.