José María Lucas: "Tenemos menos casos activos"

El director de CAMCEL conversó sobre los efectos de la Covid-19 en Cerro Largo, el comportamiento de la población y del caso del joven que se negó ser asistido.

Pandemia en Cerro Largo

Asistencia

No todo los que llegan a la urgencia van al CTI. Por suerte no hemos tenido ningún caso de que no pudiéramos dar respuesta. También es justo decir que como todas las instituciones hemos pensado cómo hacer para aumenta nuestra capacidad y lo hemos hecho. La idea es que la capacidad extra la usemos en pacientes que requirieran CTI, pero que no fueran por covid. También tenemos en mente que si no tenemos esas camas ocupadas y necesitamos usarlas con pacientes covid, se hará sin dudas. Las camas que tenemos siempre son 10 y ahora tenemos 2 más.

Sin dudas que las realidades son diferentes si hablamos de ASSE y si hablamos de CAMCEL, le hablo de lo que sé más que es de CAMCEL nosotros tenemos un sistema de atención domiciliaria que ha debido ser reforzado por la alta demanda y esos pacientes pueden llamar donde recibirán asistencia y si es necesario se trasladará a la sanatorio central con todas las medidas del caso.

El problema es que todo el sistema de salud está tensionado eso quiere decir que no estamos trabajando habitualmente, con todo el tiempo con eso en la cabeza, tener cuidado de las decisiones que tomamos no afecten al otro que no tienen la enfermedad, de cómo hacemos lugar, de cómo nos compartamos en los cuidados y eso mantenido en el tiempo genera un estrés realmente muy importante.

Hubo problemas con el tema de los hisopados sobre todo con el resultado que en algún momento se llegó a demorar 5 o 6 días y eso trae mucho trastorno a cualquier persona, pero cuando esa persona es funcionario de la salud trae mucho más problemas porque estamos esperando si esa persona se puede reintegrar o no en un momento donde hubo muchos que estuvieron en cuarentena por cursar la enfermedad o contacto. Momentos en el que no hayamos podido dar asistencia no ocurrió. Esto ha generado un montón de trastornos para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Todo el área del sanatorio que fue creada para cirugía hoy es todo covid. Pacientes que están en un intermedio y que pacientes que no están tan graves y el área de medicina también está llena de pacientes covid.