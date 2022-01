Joselo López: "No hubo negociación colectiva; se nos convocó para decirnos cuál era la definición del Poder Ejecutivo"

Días atrás se anunció el aumento que tendrán este año los funcionarios públicos, que será de un 7%. El sindicato de trabajadores estatales no comparte el ajuste establecido porque considera que, al mantenerse por debajo de la inflación, no cumple con el acuerdo establecido y genera una pérdida de salario real para los empleados.

"Rebaja salarial" denunciada por los funcionarios públicos

Una de las principales variables de ajuste del gobierno viene siendo del sector público. También por la pérdida de trabajo del sector lo que le ha generado un ahorro importante al gobierno. En la parte de los funcionarios civiles de la administración central, que son casi 20 mil trabajadores y se perdieron en el 2020 , 1700 puestos de trabajos porque no se llenaron las vacantes. Esto ha significado en el 2020 más de 980 millones de pesos de ahorro al Poder Ejecutivo y en el 2021 más de 1900 millones de pesos, durante dos años 3 mil millones de pesos se ha ahorrado en función de no llenar los cargos vacantes que se han venido generando en el Estado y esto se le suma a esta rebaja salarial que se acumula con la del año pasado. En el 2020 la inflación fue de 9.41% y el ajuste en los salarios públicos fue de 4.41%, o sea, que perdimos un 5%, eso nosotros estábamos dispuesto y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo de poder firmar un convenio hasta por los cinco años, asumiendo una rebaja salarial durante el primer año por lo que estaba viviendo el país, pero con el compromiso del presidente de que se iba a recuperar a lo largo del periodo, pero esto que sucedió ahora no estaba en nuestra órbita. El país ha crecido económicamente por encima por lo que ha previsto el Poder Ejecutivo. No solo impacta en el sector público, sino que contrae el índice medio de salario donde se ajustan las pasividades, y los jubilados y pensionistas tendrá una reducción. Se rebajan los salarios públicos, privados, las jubilaciones y pensiones y esto impacta en el mercado interno y sobre todo en la economía social de barrio.

No hubo negociación colectiva. Hubo reunión que se nos convocó para decirnos cuál era la definición del Poder Ejecutivo. Este años vamos a convocar a las partes para empezar a ver cómo se cuantifica la perdida y cuál es el camino de recuperación que puede haber.