Juan Castillo: Fernando Pereira "ha sido de unos de los presidentes del FA con mayor respaldo luego de Vázquez"

Este fin de semana asumirá Fernando Pereira la presidencia del Frente Amplio. En las elecciones internas, la lista encabezada por el Partido Comunista fue la más votada luego de 32 años y desplazó al Movimiento de Participación Popular como el sector principal.

La 1001 obtuvo casi 23.000 votos, unos 2.000 más que los apoyos que recibió la lista 609. Estos números significaron un fuerte crecimiento con respecto a 2016, cuando los comunistas habían obtenido poco más de 10.000 votos.

El triunfo del Partido Comunista en el Frente Amplio

Es bienvenido el resultado, cuando uno compite electoralmente aspira legítimamente a ganar. Siempre tratamos de diferenciar que esta no es la expresión pura de la lista comunista. La lista 1001 es una lista de amplitud construida del año ’62, tiene 60 años de transitar este camino, de prestarse en ofertas electorales con otros sectores, grupos, con figuras independientes. Para nosotros es bueno. Es mejor que el FA haya sido bien votado. Si sos la primera fuerza de una fuerza política de un contexto muy minoritario, no pesa y no incide nada. Trabajamos, varios sectores, para que el FA detuviera la caída electoral que estaba teniendo en las internas. Es este escenario complejo para todos, con pandemias, con varias acciones concretas, con muchas tareas populares por delante, de todas formas el 5 de diciembre el 40% más de frenteamplistas acudieron a votar, en una elección que además es muy compleja, hasta de explicarla. En ambas elecciones, representación política sectorial como en la representación y el respaldo a las bases del movimiento, el FA creció. Se marca una lectura importante y positiva. Tiene un enorme desafío. Independientemente de quien resulte ser la lista mayoritaria, el FA decidió en su congreso de octubre la estrategia para adelante. Hizo un proceso largo de balance, de análisis crítico y autocrítico.

La asunción de Fernando Pereira a la presidencia del FA

67% en votos totales (la votación de Fernando Pereira). Ha sido de unos de los presidentes con mayor respaldo luego de Tabaré Vázquez. Creo que no es una única lectura. Desde el punto de vista político sectorial, es un recién llegado. Toda su militancia y trayectoria pública ha sido al frente de organizaciones sociales. Había tenido experiencia en comités de base. En el plano personal, es un compañero que tiene enormes virtudes, debe tener defectos, que él los sabe. Nos conocemos con mirada. Fernando cuando está convencido da pelea. Es en política poco habitual tener la frontalidad a la hora del debate y la discusión. Esta cosa no la tiene Fernando. Me consta que defiende con vehemencia cuestiones que capaz no fueron sus posiciones iniciales. Paso con el referéndum, él no estaba totalmente convencido. Pero luego de que lo convencieran él la asumió. Ha tenido la capacidad de recoger la adhesión en todos los departamentos y la posibilidad de ir armando lo que en el discurso ha sido una demanda importantísima. La incorporación de la paridad como un tema no obligado, el rol de la mujer destacado en el escenario político, la aparición de jóvenes. Acá cuesta muchísimo más. Además, la participación del interior del país. El interior lo que necesita es ámbitos de participación directa, no que se lo vaya a atender.

El liderazgo del Partido Comunista luego de 32 años

La explicación más científica las estamos leyendo en columnas y editoriales de periodistas que hacen su análisis. Nos parece, desde el punto de vista de la evaluación política, es que ha venido una constante de militancia, de acciones políticas, que se ha identificado con la demanda de la población en general y de los frenteamplistas en particular. Se vio reflejado en que una cantidad de militantes, sociales y políticos, están ocupando un rol importante en lo que tiene que ver con el escenario social. Hay ahora una presencia más importante en todo el territorio que ha sido valorado. Creemos que también la impronta en la campaña de la recolección de firmas ha sido un factor importante.

La disputa por el centro político

Los comportamiento de los electorados a nivel internacional, y en nuestro contexto regional, normalmente hay una discusión concentrada en los recursos hacia el voto de centro y es más, de aquel que se despreocupa de la política y obligadamente a veces participa en la votación. Lo que se fálica radical, para nosotros son los votos más consciente. Hay tres escenarios. Si esto significa que el FA tiene un desplazamiento más hacia la izquierda. Nosotros todos estamos alineados a la decisión que ya tomó en la táctica y estrategia el FA. No vamos a hacer lo que se nos ocurra dentro del FA. Ahora somos conscientes que tenemos mayor responsabilidad sobre nuestros hombros. No nos creemos ninguna otra cosa distinta. Tiene que ver también con los planteos políticos que hemos mantenido toda la vida. Somos fundadores de la unidad de la izquierda. La lista del Partido Comunista es la 63. Desde que se entendió y analizo políticamente que necesitamos generara un espacio de amplitud y unidad más importante que el partido, esa es la expresión de las 1001. 60 años con esa presentación electoral. Convengamos que una campaña anticomunista vende y es muy fácil. Es muy fácil colocar un título anticomunista que otra cosa. Nosotros con los pies sobre la tierra, mucha modestia en nuestro trabajo y más responsabilidad a la hora de asumir las tareas.

Su opinión sobre Esteban Valenti

Las cosas que históricamente ocurrieron, no las podemos cambiar. Fueron así. Somos muy respetuosos de las decisiones que toman los organismos, no depende de nosotros. Molestia nosotros tenemos una lista propia. Pero no es el centro de la cuestión, políticamente no estamos de acuerdo. No nos parece que haya sido acertado. Había una discusión interna dentro de la Comisión de Referéndum de si estábamos enfocando una campaña publicitaria como la demandaba la mayoría o había errores. Eso fue parte de lo que nos trasladan después. Se decidió incorporan al nuevo publicista, pero finalmente termina desplazando porque renuncia.

Criticas de Valenti

No las sentimos, no le prestamos atención. Tiene todo el derecho de opinar. No le dedicamos 5 minutos. Con muchos debatimos, que han vuelto a la fila del partido. En la fila del partido, yo no sé cuál será la visión. Debatimos, discutimos, nos damos con un caño, hasta que tomamos la resolución. Hay opiniones siempre. Si vos decís que nunca cambio de opinión, sería un dogma con patas. Históricamente, nuestro referente principal en la historia del parido, Arismendi ha reconocido cometido errores, como no vamos a reconocer que cometimos errores. Los tenemos, los corregimos.

Su opinión en los contextos regionales: Venezuela y Cuba