Juan Castillo: “Nuestro pueblo necesita alguna mano solidaria, pero políticas públicas que permitan el desarrollo como personas”

El secretario general del Partido Comunista se refirió a las políticas sociales del Gobierno, las elecciones brasileñas y las precandidaturas del Frente Amplio.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo participó en Brasil de una jornada solidaria por la liberación del expresidente Lula da Silva, quien está preso.

Las elecciones presidenciales en Brasil

El dato más increíble es que faltan unos 70 días para la elección y a boca de jarro un 30 % de los brasileños, si les dan a elegir, votan a Lula, aunque esté preso y no sea elegible.

No tengo duda de que sea una persecución política. Van tres años de la destitución de Dilma Rousseff por corrupción en mal manejo de fondos. Los que la destituyeron están presos y Dilma no. Siento que el gran objetivo era Lula y todavía no han podido demostrar por lo que lo han estado culpando. No lo dejaron operar. Objetivamente un juez lo libera. Está claro que allí se ha judicializado la política.

Creo que estos meses que vienen van a ser de muchas movilizaciones. Y ha habido centenares de actos en los que las ocho centrales sindicales de Brasil han dicho ‘basta ya’ en defensa de sus derechos. Han caído casi todas las conquistas laborales que consiguieron en los últimos tiempos. La reforma laboral hace que no haya derechos laborales.

Brasil es un continente dentro del continente: la mayoría de la suerte de los países de Latinoamérica está dada en base a que a Brasil le vaya bien.