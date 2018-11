Juan Castillo tras la reunión con Raúl Sendic sobre su futuro político: “Lo vi más distendido y razonando mucho más”

"Sendic dijo que la decisión política del destino y formato de las listas y candidaturas la tendrá el sector", afirmó el senador comunista.

El senador comunista Juan Castillo y el expresidente José Mujica se reunieron con el exvicepresidente Raúl Sendic para analizar su futuro político de cara a las elecciones de 2019.

En este sentido, Castillo apuntó:

Una de las cosas que yo mismo planteé es que la síntesis de lo conversado se lo trasladáramos con José Mujica de primera mano a Javier Miranda. Yo siempre procuro no echarle la cumpla a la prensa: si en una reunión de tres se filtraron cosas, no hay muchas alternativas.

La reunión entre Mujica, Sendic y yo sí se concretó. Nos juntamos. Tuvimos una hora de reunión y de intercambios de puntos de vista. Hablamos de la coyuntura, del contexto y de cuál es el mejor escenario para el Frente Amplio, que involucra a la figura de Sendic y de su sector.

Hay dos posiciones. Algunos dicen que el tema se resolvió en setiembre del año pasado, cuando renunció a ser vicepresidente. Algunos quieren solo discutir el caso Sendic, pero vamos a discutir los 14 informes del Tribunal de Conducta Política, incluidos los de Almagro y Gonzalo Mujica.

Vi a un Sendic mucho más distendido, razonando mucho más, pero no sé si eso es un medidor válido. Hace un año que está siendo continuamente golpeado y cuestionado. Dijo que la decisión política del destino y formato de las listas y candidaturas la tendrá el sector. Tal vez una segunda reunión posible sea con los compañeros de la lista 711.

No le planteamos si va a seguir siendo candidato o no, hablamos de diferentes escenarios que puedan contribuir o no al Frente Amplio en función del fallo del Tribunal de Conducta Política.