Juan Cristina: "Las vacunas son los medicamentos más controlados que existen"

El virólogo analizó cómo funcionan las dos vacunas contra la Covid-19 que serán adquiridas para inmunizar a la población en el país, según el anuncio del gobierno.

El gobierno anunció días atrás que adquirió dos millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y otras 1.750.000 del laboratorio Sinovac. La primera tiene una eficiencia del 95% y la segunda, según estudios que se han hecho en Brasil, alcanza el 50,38%. A pesar de las diferencias, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, aseguró en entrevista con El Observador que se trata de una “buena combinación” de vacunas.

Análisis de las vacunas adquiridas por el gobierno

Hay que tener confianza en los ciudadanos. De la gente que se vacunó en Israel, solo 20 se enfermaron. Cuando hablamos de la vacuna rusa y la de Johnson y Johnson, esa última tiene uno de los vectores que usa la vacuna rusa. No descartaría la opción de vacunas de vectores, sobre todo por temas logísticos.

Dentro de dos años la estrategia de vacunación quizá sea diferente. Para una vacunación más en general se puede usar una vacuna de mecanismo tradicional, salen más baratas y no causan casi los problemas que tenemos de alergias con las otras vacunas. Hay que vacunar a los grupos de riesgo que son importantes. Tengo una enorme preocupación por el personal de enfermería y los médicos. Queremos evitar las manifestaciones severas de la enfermedad con la vacuna. Si es para el personal de la salud no mediría costos y usaría una tecnología ARN. Si se enferman los intensivistas estamos muy mal. Lo mismo con el destacamento de bomberos. Usaría la vacuna tradicional para una población general.

Estudios de la vacunas

Me imagino que el plan es continuo. No es que las vacunas llegan de una a Uruguay. Creo que ahí hay que pensar en un sistema logístico. Iría por ese lado de almacenar vacunas.

No es lo mismo tener una población con un sistema de defensa y que el virus entre al cuerpo y sea neutralizado. Lo que hace la vacuna es atenuar síntomas graves. Los sintomáticos son los primeros que llegan al hospital con síntomas. La vacuna no es un acto mágico. Lo que ocurre es que cuando llegamos a un nivel de inmunidad en la población de un 70 % estamos matando tantos virus y hay una disminución drástica de los virus. Cuándo salgamos de esto depende de la efectividad de la vacuna y el momento de la historia que estemos con respecto a la carga viral. Esto va a llevar su tiempo. Vamos a tener que esperar algunos meses para ver un control. La mayoría de las vacunas tienen dos dosis. Una cosa es cuando nos damos la primera dosis. En la primera dosis nuestro sistema queda alerta para neutralizar el virus. En la segunda simulamos un ataque del virus, nuestro sistema reacciona de una manera importante y crece muchísimo la capacidad de neutralizar el virus.

Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las vacunas pasaron la etapa dos y presentaron los datos de la etapa tres a las agencias reguladoras que han dado el permiso de emergencia. Las vacunas son los medicamentos más controlados que existen. Cuando venga la vacuna, no es que se terminó el control de las vacunas, sino que comienza la etapa cuatro de seguimiento y testeo de las vacunas. Las vacunas están hechas para prevenir lo que todos queremos: no saturar los hospitales o los centros de tratamiento. Hay aún muchas preguntas con respecto a determinados grupos de riesgo. Por ejemplo, pacientes con VIH o diabetes. Va a depender de cómo hagamos la vacunación. Al haber información cada vez más grande hay preguntas aún abiertas.

La efectividad de la vacuna rusa

Los institutos rusos tienen una enorme experiencia en generación de vacunas. Ellos utilizan dos vehículos. No se saltearon las etapas de seguridad. Los mismos vectores que se usan para generar la vacuna del ébola, cambiaron un virus por otro. Cambaron el ébola por el covid-19. Hay una gran experiencia. Hay otras empresas que usaron los vectores que usa la vacuna rusa. No nos guiamos los científicos por lo que digan los gobiernos ni las redes sociales. Si el gobierno opta por la vacuna rusa, me merece toda la confianza, igual que las otras vacunas que han pasado toda la etapa de seguridad.

En cuanto producirla en Uruguay creo que estamos preparados con una generación joven para hacer lo que haya que hacer, pero si eso es un negocio de muchas producciones los temas de inversión no puedo opinar.