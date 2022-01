Juan Gabito: "Anep también exhorta y facilita de todas las maneras posibles para irse a vacunar"

El gobierno actualizó los protocolos educativos para este año. A diferencia de lo que ocurría antes en las aulas, los contactos asintomáticos de alguien que dé positivo no deberán aislarse, sin importar si se trata de estudiantes o docentes. Esto regirá salvo que ocurra un brote, en el que todos deberán guardar cuarentena preventiva. La medida busca asegurar mayor presencialidad educativa, luego de dos años en los que las clases fueron interrumpidas a causa de la pandemia.

El cambio de protocolo también se da en un momento en el que los niños mayores de cinco años comenzaron a recibir las dosis anticovid, y en el que algunos colegios privados empezaron a solicitar certificados de vacunación a las familias. Por otro lado, Gabito señaló que "alrededor de un 20%" del personal de Anep no está vacunado.

Ocupación de Afutu de la sede del Instituto Técnico Superior

Es lamentable. Hay un decreto de la época de Mujica que prohíbe las ocupaciones en los entes públicos, con independencia de sus razones. Está fuera del sentido común que cualquier negociación comience con una medida extrema. Hace mucho tiempo que Afutu tiene una posición discrepante. Entendí que estaban dadas las condiciones para discrepar así que espero que esto se canalice de algún modo. Se exhorta a las personas a desocupar. Si eso no ocurre, se llama al Ministerio de Trabajo y si no pasa nada, se tiene que llamar a Interior. Se dice defender la educación pública pero se hace todo lo posible para mostrar una imagen deteriorada. Es una lástima. No me gusta institucionalmente.

Nuevo protocolo en la educación

En cuanto al contenido con tiene grandes novedades respeto a las partes de las precauciones. La gran novedad es que se elimina el distanciamiento y eso nos va a permitir a que estén todos los jóvenes juntos en el mismo salón. Esa es la primera gran novedad. La segunda es que frente a la aparición de un caso no vamos a un aislamiento. No queda el instituto paralizado ante esto, solo cuando hay un brote. Esto hay que aplicarlo con sentido común. Por ejemplo, en escuelas rurales con menos niños se puede aplicar el aislamiento. Es un principio precautorio. La vacuna está recomendada por Salud Pública, y por ende por nosotros. Los técnicos del MSP junto con los nuestros recomendaron esto. Nosotros al resto de la población no le podemos exigir nada. Hay muchos estudiantes mayores de edad que tienen la responsabilidad de cuidarse. Supongo que estarán poniendo también allí no solo lo que respecta a su cuerpo y persona sino a la comunidad a la que pertenecen.

Colegios privados

Tienen que cumplir con la normativa de Anep pero el contrato entre quien toma ese servicio y quien lo provee es de ellos. En el acceso a la educación, aunque sea en el ámbito privado, no se puede ser más realista que el rey. Están los habilitados, los autorizados y los que son libres. La Anep tampoco exige a su personal estar vacunado, sí lo recomienda. Es un tema de relaciones laborales y es un tema del Ministerio de Trabajo que laude. Alrededor de un 20% de no vacunados tenemos en personal no vacunado. Anep también exhorta y facilita de todas las maneras posibles para irse a vacunar. No podemos ser una república aparte dentro del Estado frente a la obligatoriedad.

Medidas para casos de exigencia de vacunas

Hay inspecciones que actúan de oficio o por denuncia de parte. Si se actúa mal, se puede llegar a la clausura o la inhabilitación. En el caso de que haya un caso, padres, madres tienen que comunicarse a las autoridades.

