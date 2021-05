Juan Gabito sobre el retorno presencial en otros sectores educativos: "Si la luz verde se enciende, nosotros estaremos en condiciones de empezar"

Este lunes retoman la presencialidad en escuelas rurales unidocentes en grupos de no más de 20 estudiantes. Esta medida abarca a 6000 alumnos. Este es el primer paso para que los estudiantes regresen a las aulas luego del inicio de la virtualidad en 2021. El consejero del Codicen comentó cómo se han preparado las instituciones para este regreso y cómo evalúa el retorno de otros sectores educativos.

Balance sobre la vuelta a clases

Desde el punto de vista pedagógico nos gustaría que comiencen todos, lo que pasa que acá son decisiones que se toman por andaniveles y que las dice el Poder Ejecutivo. Si la luz verde se enciende, nosotros estaremos en condiciones de empezar. Una cosa sería una vuelta al cierre total que sería muy triste y no lo podemos descartar, pero todo indica que eso no va a ocurrir. En casos puntuales se pueden dar contagios, pero eso no debería llevarnos a generalizar. Esas decisiones se van tomando en contacto y coordinación con la autoridad sanitaria a nivel local.

No hay más remedio de volver al inicio o al momento cero de la toma de decisiones. Los informes científicos indicaban que no es el covid el único riesgo para la primera infancia y los primeros grados escolares. Conjugando estos dos factores es que se configuró esta vuelta escalonada. Son los más vulnerables desde otros puntos de vista, excepto de Montevideo y Canelones. Hay una conjunción del criterio restrictivo sanitario y el criterio habilitante de ahora.

El protocolo es el mismo y muchos docentes se desplazan en transporte público y ahí hay contacto con otras personas. Ya se había cambiado en marzo de este año la reducción de la distancia de bancos. En el caso de escuelas rurales prácticamente esto no tenía incidencia. Cambia el uso de mascarillas que hasta los ocho años no era obligatorio. Tenemos que respetar la decisión de los padres y no es obligatorio. Eso se maneja en cada comunidad educativa el docente a cargo.

Regreso a clase en otros sectores

Las decisiones se toman en base al asesoramiento del GACH. Hay otros riesgos como el desarrollo cognitivo socioafectivo. El informe SIPIAV también dio cuenta sobre el aumento de situaciones de violencia y en la escuela los niños están mejor. En algunas situaciones es imposible que los niños estén con la mascarilla puesta y es importante la gestualidad. Se dijo que no era necesario tener a los niños a más de un metro y medio. El hecho de que estemos focalizados sobre la vuelta a la presencialidad no nos tiene que hacer olvidar que desde el año pasado se está trabajando en la virtualidad. Se trabajó durante todo el verano y en el inicio para terminar en los programas del año pasado. Hay distintas situaciones. Hay niños y docentes que le han agarrado más la mano, otros que no. La virtualidad debe potenciar a las plataformas. La escuela está siempre abierta. Tenemos un cuerpo profesional de carrera. El sistema tiene la fortaleza para apuntalar a todos los que lo necesiten.

El Plan Ceibal es el proveedor de las plataformas fundamentales. Se llegó a hablar de un 5 % de no vinculación, eso es a través de las plataformas del Ceibal, lo que no quiere decir que no se hayan contactado por otros medios. El sistema tiene otras alternativas. Lo que pido es que los papás ejerzan presión. Hay casos que tenían 4 horas por semana y están teniendo sola una. Hay personas físicas que se encargan de que se cumplan y toda la comunidad tiene derecho a reclamar las situaciones que no se estén dando.