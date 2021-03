Juan Gil: "Es necesario mantener hasta cuatro meses las medidas durante la etapa de vacunación"

Analizamos el avance de la pandemia y el ritmo de vacunación con el doctor en epidemiología.

La pandemia avanza en nuestro país y en los últimos días se han registrado picos diarios de casos activos. Al mismo tiempo, más de 100.000 personas recibieron la primera dosis de Sinovac y hoy llega el primer lote de Pfizer, que será utilizado para utilizar al personal de salud que está en la primera línea del combate al coronavirus.

Avance de la pandemia

Saturación de CTI

La lectura de que cuanto más gente se vacuna, más avanza la pandemia es un mensaje equivocado. Aplicamos el razonamiento lógico que si cambia una cepa y reemplaza a la otra evidentemente la eficacia original se va a modificar. Es como que no le estuviéramos pegando tanto en tal sentido. Tenemos que tratar de llegar rápidamente a vacunar a la mayor parte de la población. No tenemos por qué sospechar que la eficacia baje. No es el caso de que se tenga que frenar la vacunación.

La prioridad del mensaje fue desplazada por el mensaje de que hay que ir a vacunarse. Tenemos que ganar la carrera de tener a la población vacunada antes de que se infiltren nuevas cepas. Ahí puede poner en riesgo la eficacia de la vacuna. Aún no tenemos evidencia de tener la cepa P1 en nuestro país. Tenemos que jugar con el beneficio de que somos un país chico y que podemos con un buen ritmo vacunar a toda la población rápidamente.

Perspectivas para el invierno

Hoy tenemos determinadas certezas, pero hay muchas incertidumbres. Esperamos que se torne como una virosis estacional más. Ese es el escenario deseado y ojalá sea un invierno de este estilo.

No se puede hablar de segunda ola porque el valle entre el descenso no llegó a un pico, por ende es más un rebote. Tenemos un ritmo que es bueno. La falta de adherencia completa de la franja y el cambio de franja hay que verlo día a día. No estamos en condiciones de desaprovechar ninguna dosis. La vacuna de Pfizer se pensó por su más alta eficacia en el personal de la salud porque el primer objetivo era atacar el grupo de mayor exposición bajo la premisa de minimizar el riesgo de contagio. El otro gran efecto de la vacuna es reducir el efecto de morbimorbolidad por la infección. Al tener anticuerpos la respuesta va a ser mayor. Esa reducción de evitar o minimizar el contagio y el riesgo de gravedad, es la de mayor mortalidad asociada.

Todas las vacunas que tienen dos dosis ya se demostró que con la primera ya tienen un grado de efectividad y se comienzan a generar anticuerpos y refuerzan capacidad de respuesta. Eso es lo que queremos lograr. Ese es el efecto deseado de la vacunación. En el grupo uno de los temas que está en el tapete de la discusión es evaluar esa extensión. En los estudios experimentales la extrapolación de los resultados se hizo a esa franja. Eso no quita que la vacuna de Pfizer no sea efectiva en otros grupos. Solo que no se probó.