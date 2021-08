Juan José Olaizola: "El Puerto de Montevideo está logrando su inversión más importante"

El subsecretario de Transporte habló sobre la interpelación a Luis Alberto Heber por el acuerdo con la empresa belga Katoen Natie, el planteo de Cabildo Abierto de renegociar con la empresa, los informes jurídicos de respaldo al acuerdo,

Interpelación

Negociación con Katoen Natie

Marco legal de la oposición

Es muy claro que el FA dio el marco legal para el acuerdo que se acaba de firmar. El FA en la ley de Presupuesto del año 2015 en la ley 19.355 habilitó el marco en la posibilidad de extender por vía de resolución de vía del Poder Ejecutivo las concesiones portuarias sin plazo. En 2017 a través del decreto 314-17 habilitó las posibilidades de extender las concesiones portuarias de 30 a 50 años. Acto seguido, le otorgó a la terminal de celulosa Tebetur a UPM por 50 años, es decir, fue el Frente Amplio en el periodo pasado que habilitó el marco legal para extender las concesiones.

Genera una prioridad. Fue explicado varias veces en las dos comparecencias de la comisión de transporte del senado. Fue explicado en la comisión de Transporte de diputado cuando compareció también la delegación del Ministerio de Transporte , fue explicado ayer en el llamado a sala. Esto genera una prioridad de atraque, que además está establecida en el artículo 72 de reglamento de operaciones portuarias que es del año 94’. Lo que pasa es que no se aplicaba este decreto, generó las distorsiones que todos conocemos y que terminó en el reclamo.

Fue contestada varias veces en la interpelación. El Poder Ejecutivo sin tener porque hacerlo entregó un informe jurídico hecho por el Doctor Ferres y fue entregado a los legisladores y que es de público conocimiento.

Se ha tratado por parte del FA por desprestigiar el proyecto. El doctor Ferres compareció en el parlamento cuando no tenía por qué hacerlo. Este informe no lo hizo cualquier abogado, lo hizo un especialista y que además compareció. Lo entregamos en el momento de la comisión de diputados. El informe jurídico es el informe del Poder Ejecutivo.

Soy subscretario de Transporte. En el contrato del Ferro Carril Central que firmó el gobierno del Frente Amplio se previó que las expropiaciones tenían que entregarse en 10 días, ¿saben cuántas expropiaciones llevamos? Mil expropiaciones. Yo ayer pregunté saben quién era el abogado que asesoró al Frente Amplio en ese contrato. Nunca apareció y nunca apareció un informe jurídico previo. No entendemos por qué se insiste tanto en la entrega de informes jurídicos. El FA ha firmado cosas muy importantes en el periodo pasado y no hemos visto ningún informe jurídico previo.

El Poder Ejecutivo recabó los asesoramientos que entendió pertinentes para tomar la decisión. Acá lo que se pretende con esta discusión entre el punto y la coma es esconder un tema que es muchísimo más importante que es lo central de todo esto. El Puerto de Montevideo está logrando la inversión más grande de la historia del puerto, 455 millones de dólares. Una inversión que generará más de mil puestos de trabajo directos en la terminal, una inversión que busca posicionar al puerto como puerto HUB regional, que además el modelo que defiende el FA fracasó rotundamente. En los últimos años el puerto de Montevideo ha perdido carga de transbordo, que son fundamentales por un problema de escala en nuestro país. Es fundamental captar las cargas de transbordo regionales. Además, ha encarecido las tarifas con 330 %. Hay un informe de la Unión de Exportadores que estudió este tema y dice que entre 2013 y 2018 los dos operadores portuarios, tanto la terminal como el operador de los muelles públicos subieron 330 % las tarifas. De qué competencia hablamos. Acá hay un modelo encareció las tarifas que perjudicó a los usuarios del puerto de Montevideo y que además perdió las cargas de transbordo. El FA defiende un modelo que fracasó. Y lo que tiene el gobierno entre manos y es lo que se apuesta es una puesta de desarrollo, a futuro. Es la posibilidad de que los barcos de última generación vengan al puerto de Montevideo. Es dotar de infraestructura necesaria.

En el último año se pagaron 8 millones de dólares por demoras en la entrada de barcos. Y eso sí que se recarga en el comercio exterior uruguayo y mercaderías que ingresan al puerto de Montevideo. Eso porque estaba la terminal vacía con una capacidad ociosa y del otro lado una gestión ineficiente sobre los muelles públicos. Con barcos esperando en frente al puerto por no poder entrar. Un problema de planificación que tuvo el FA que no lo supo resolver, que se arrastró durante más de una década y que culminó con una disputa por más de 1500 millones de dólares contra el Estado uruguayo.

Hay una apuesta de crecimiento. Lo que se vio al grupo belga es una extensión muy chica de tierra y 45 hectáreas en el agua. Hoy la terminal tiene 36 hectáreas y están previstas 22 más. En los muelles está previsto que entren tres barcos de última generación y uno pequeño. Uruguay necesita eso. Perdimos la carga paraguaya que operaba los muelles públicos en el Puerto de Montevideo. Tuvo que venir un senador paraguayo, subirse a un barco y filmar la situación de lo que era los barcos paraguayos esperando allí, 15 días, 20 días para entrar en el puerto con demores de miles de dólares por día, esa situación generada llevó a que la carga paraguaya optara por el puerto de Buenos Aires y eso fue un problema por falta de servicios en los muelles públicos. Eso está en la prensa de la época y lo conocen los conocedores del ambiente marítimo y portuario. Acá hay un modelo ineficiente y que fracasó. No se supo administrar las diferencias que se fueron generando.

Exclusividad de la empresa Katoen Natie

Para competir tienen que ser iguales. Lo dijo el doctor Ferres en la interpelación compiten los que están en igualdad de condiciones y acá no hay igualdad de condiciones. Hay una terminal que paga un canon, paga sus infraestructuras, quedará a pie de muelle, que cumple con sus obligaciones y por el otro lado en el puerto público hay un monopolio público de contenedores donde no se pagan las infraestructuras públicas donde no se dará pie de muelle, donde no hay inversión en el puerto, o sea, son condiciones totalmente distintas.