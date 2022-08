Juan Martínez sobre José Pereyra: "Debería estar un poco más entrelazado y no caer en un organismo como si fuera un kamikaze"

El presidente de la CCE expresó que "molestó un poco" cuando Pereyra "se presentó diciendo que prácticamente todo lo anterior no servía para nada". "Medio que él se lanza en el vacío y hay que cuidarse cuando uno se lanza y cuando hablas en nombres de muchos", señaló Martínez. Además, indicó que "el sector empresarial no es un sector patotero, sí de diálogo".

Las cámaras empresariales recibieron de forma positiva el anteproyecto de reforma previsional del gobierno, tras una presentación de las autoridades hecha la semana pasada. Respaldaron la suba de la edad de retiro ante la mayor esperanza de vida y compartieron el foco definido por el Ejecutivo, al advertir el creciente gasto que implica para el Estado el actual sistema de seguridad social.

Ahora el anteproyecto está abierto a negociaciones políticas, y los empresarios plantearon que esperan exista responsabilidad de los partidos para tomar la mejor decisión para las futuras generaciones.

Anteproyecto de reforma previsional

Desde el origen, nosotros como confederación siempre tenemos esa mirada a largo plazo de que se produzcan reformas en el país, que entendemos que son necesarias para mirar el país que queremos dejar en el futuro, a nuestros hijos y a nuestros nietos. En esa línea hemos puesto varias reformas y planteos arriba de la mesa. Sin dudas tener un país más competitivo por el cual estamos trabajando tanto con la inserción internacional, mejorar los costos internos, pero sobre todo reforma que hacen a la agilidad y desarrollo del país como lo es la Reforma del Estado, la digitalización de los procesos burocráticos, que sabemos que se están avanzando en algunas áreas. Otra como una reforma laboral donde la ley de negociación colectiva tiene más de 80 años en el país y vaya qué ha cambiado el mercado de trabajo en este periodo. La reforma de la educación es vital para el desarrollo de cualquier persona. Cuando hablamos de libertad, de oportunidades, de poder crecer, salir de situaciones críticas, creo que la madre de todas es la educación. No obstante, esta reforma social tiene un impacto relevante y lo miramos como creemos que hay que mirarla, no algo como económico o que nos vamos a jubilar más viejos, no hay que mirarla con esa óptica, sino de lo que generó esta reforma de algo que nos importa: el tema demográfico. Va por la suerte y la gran alegría de que tenemos una mayor expectativa de vida al nacer. La situación interna de Uruguay tiene una tasa de natalidad negativa. En países el promedio es más de 2,1, Uruguay tiene 1,3-1,4, por lo tanto tenemos un decrecimiento de la población económicamente activa y un envejecimiento muy pronunciado con lo cual hace que evidentemente el sistema por sí mismo no va poder resistir de tener una pirámide como tenemos en los próximos 10-15 años dejará de ser una pirámide. Si no estuviéramos esta situación demográfica no estaríamos hablando de esta. El futuro inmediato apunta a eso, y eso hace tener dificultades económicas para solventar. Hay que reordenar la casa y vemos con muy buenos ojos que se produzcan estas reformas y cambios. Somos de aquellos que impulsamos que las cosas se hagan y ojalá que los uruguayos en general entiendan que son necesarias para poder seguir transitando como dice la ministra de Economía, mirando con las luces largas.

Financiamiento

Uruguay es uno de los países que tiene una extracción fiscal más altas del mundo y muchas veces decimos que trabajamos hasta mediados de año para pagar impuestos, cosa que es casi real. Otros países como los escandinavos tienen otra reproducción. Más tasas de aportes cuando del otro lado del mundo vienen bajando no es el camino. Hay que ser eficientes en la región. La preocupación son los años de retiro. El promedio de los uruguayos de jubilación es de 63 años. No es un gran sacrificio de un año más o un año menos en el retiro, va por el lado de pensar que dentro de 5 o 7 años, el sistema previsional y muchas cajas que hoy se incorporan a esta reforma, no sé si van a poder soportar estar en pie aún. Todo pasa por ordenar la casa. Hoy no está en la mesa la reforma. A veces trabajamos empresario y trabajador y nos olvidamos que somos los mismos. Hay presiones fuertes, teniendo en cuenta que no solo el aporto son jubilatorios. El gobierno anunció que va en camino de que el PBI si sigue como viene creciendo va sacar el YPRF. El empresario entiende que hay mucha presión, no va por el lado del pago de más impuestos sino en la capacidad de producción, ventas y exportaciones. Hay que saberlos aplicar y hoy más que nunca están en discusión las medidas de apoyo social a los uruguayos. Va correr mucha agua por el puente antes de que esto se apruebe. Hay temas que o se incluyen, como las certificaciones médicas que son un gran problema para todos, tanto en lo público como en lo privado. Vemos interesante que hayan incluido a todas las cajas y eso creo que es un paso importante de igualdad.

Caja militar

Sin dudas que se incorpore. Lo hace gradualmente. Todo un proceso de reajuste y acomodarse. Lo importante es que se incluyan todas y no haya diferencias. Bienvenido por ese lado y sin dudas que los estamos apoyando. No tenemos estudios, sí la presentación que nos hicieron, hubo un análisis vía gráfica de la situación etaria y lo que nos preocupa que en los próximos 10-12 años la franja económicamente activa de 24-39 años entra a decrecer por la baja tasa de natalidad que tiene Uruguay. Vamos a tener un problemita de que la gente económicamente activa puede trabajar se desplazará hacia la edad adulta en derimento de los jóvenes que cada vez son menos. Por otro lado, el foco hay que ponerlo en la generación de empleo sin dudas, es por eso por l o que impulsamos en el desarrollo de las empresas para poder tener más generación de empleo y por suerte hay sectores como el agro y la informática que hoy están con tasas negativa porque estamos necesitando gente y estamos tratando de armar algo para importar talentos para poder tener los cupos cubiertos. Creo que pasa más por generar riquezas, generar empleo, traer inversión para que el país pueda sostenerse y desarrollarse.

Vínculo con José Pereyra

Tengo vínculo con él. Pepe debería estar un poco más entrelazado y no caer en un organismo como si fuera un kamikaze. Nos molestó un poco cuando se presentó diciendo que prácticamente todo lo anterior no servía para nada y que había que arrancar todo de nuevo. El sector empresarial no es un sector patotero, sí de diálogo. Medio que él se lanza en el vacío y hay que cuidarse cuando uno se lanza y cuando hablas en nombres de muchos. En el sector empresarial hay diversidades de sectores e intereses. Hay que ser cuidadoso a la hora de articularse entre todos y de poder hablar entre todos. Creemos que hay lugares donde el sector político no debía intervenir y este es uno de ellos. Creemos que hubo una intervención. Hubo un fuerte impulso de un Solo Uruguay y que no sé si hoy lo está respaldando. Es un sector que empujó mucho a las reformas, pero es una institución que no está consolidada como representativa de toda la actividad empresarial del país, pero llevó los votos y eso es lo que importa, bienvenido sea. Ahora Pepe va tener que acomodarse a nosotros y empujar para que el BPS nos represente como tal. Él está declarando de que la reforma no la acompaña, ahí estamos en una posición encontrada porque entendemos que es necesaria. Nosotros miramos el vaso medio lleno. Tratamos de que hay cosas que hacer, quedaron algunas cosas en el camino, pero hicimos otras.

Búsqueda de mercados

El presidente acaba de anunciar de empezar a mirar el tras Pacífica, es muy importante el sureste asiático. Es muy importante apuntar hacía esos países. A nivel empresarial varias cámaras están trabajando este tema. Hacia ahí tenemos que ir como producción, como país y poder captar mercados. Es la oportunidad para poder desarrollarse y tener divisas.

Reforma educativa

La dirección es la correcta. Lamentablemente creemos que habría que haber arrancado antes. Se está proponiendo una propuesta para digitalizar la educación e impulsar la orientación de la capacitación para ese sector, que sin dudas dominará el mundo dentro de pocos años. Se viene trabajando en una ley de captación de talentos para poder cubrir los puestos de trabajo que faltan cubrir. Se está trabajando a nivel de la UTU, UTEC y nivel de las universidades en mejorar los niveles educativos y mejorar la proactividad. Nos cuesta esos cambios de cabezas en lo cultural, pero no podemos seguir siendo los mismos. La pandemia como se vio a nivel mundial es la oportunidad para realizar los cambios que hay que hacer.

Digitalización

Hemos mantenido varias reuniones a nivel de Torre Ejecutiva, hay una propuesta arriba de la mesa. Hay mucha disparidad en cargos, salarios, tareas, a veces los ministerios se remuneran de forma distintas, creo que eso hay que ordenarlo. Lo que más nos preocupa es digitalizar los procesos, no podemos seguir pidiendo la partida de nacimiento cuando la vi varias veces. Si no encaramos la ventanilla y que sea algo más digital y más transparente, en el que Estado ya está empezando a caminar, lo vemos por buen camino.

Transformación tecnológica