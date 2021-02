Juan Pedro Mir: "Hay que aumentar recursos en metros cuadrados y humanos"

El director de Eduy21 conversó sobre el presente del colectivo y sus objetivos. También habló sobre la falta de recursos a pocos días de que inicien las clases en las escuelas.

El colectivo Eduy21 se encuentra replanteándose su futuro y evaluando cuál es la manera más efectiva de incidir en la sociedad uruguaya para lograr cambios sustantivos en materia educativa, tal como informó el diario El País el lunes. El colectivo fue conformado en el 2017 y estuvo integrado por diversas personalidades, que durante todo este período hicieron propuestas para reformar el sistema educativo.

Eduy21

Objetivos

Relación con el gobierno

Inicio de clases

No voy adjetivar si el gobierno se demoró o no. El gobierno ha acatado a enfrentarse a una situación tanto económica como de pandemia. Las maestras estuvieron súper angustiadas y el trabajo que llevaron adelante fue titánico. En pandemia hay mucha incertidumbre. Hay autonomía para resolver pero muchas veces faltan recursos para hacerlos. No sé si se demoró pero si hay que intensificar el apoyo al núcleo que son las escuelas y los recursos. Recursos en metros cuadrados y en recursos humanos. Aumentar la cantidad de docentes, de auxiliares. Un padre no puede dejar a su hijo en un centro que no esté conectado con el centro madre.

En primaria es menor que en las escuelas técnicas. Ahí tiene que haber un cambio de paradigma y reforzar el vínculo socioeducativo. En los liceos o en la UTU tiene que haber centros juveniles. Todo sale plata y organización. Se tiene que seguir abordando en las evaluaciones de los docentes que son los principales factores del desarrollo de la educación.