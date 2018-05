Juan Raúl Ferreira sobre espionaje en democracia: “O contrataban muy mal a los espías o querían un análisis que no se ajustara a la realidad”

Vuelve a sesionar la comisión de Diputados que investiga el espionaje en democracia. Fue creada en noviembre de 2016 después de que aparecieran en un allanamiento documentos en la casa del exmilitar Elmar Castiglioni.

En ellos queda constancia de que los servicios de inteligencia militares espiaron – en democracia- a organizaciones, partidos políticos, jueces, periodistas y otras autoridades uruguayas.

Abordamos el tema junto a Juan Raúl Ferreira, integrante de la investigación.

El fajo de documentos que mandó la Cámara de Representantes es del Servicio de Información del Ministerio de Defensa. Su autenticidad está fuera de discusión por el origen: fueron descalificados por la exministra de Defensa Azucena Berrutti. Si no fuera por eso, hasta tendría dudas de eso.

O contrataban muy mal los espías o querían hacer un análisis que no se ajustara a la realidad. El cúmulo de errores es tremendo.

Por ejemplo, hay un informe sobre el campamento de Kiyú. Se hace un exhaustivo análisis hasta excesivamente vehemente con la que supuestamente mi padre había defendido la Ley de Caducidad. Resulta que esos informes fueron hechos y que después fue apareciendo información nueva.

Los documentos van del 85 al 90. Ahí surgen tres tipos de espionaje. Uno es el seguimiento las 24 horas. Una de las patas de ese espionaje es el seguimiento que tengo desde que salgo de mi casa hasta que vuelvo, todos los días.

A partir de la muerte de mi padre, en la parte de análisis, todo lo que tiene una carga casi que de odio-obsesión contra Wilson, ahí empieza una reivindicación por razones que no correspondían. Empiezan a describir un Wilson vendible.

He escuchado decir a Sanguinetti que él no estaba informado del espionaje, y yo no tengo por qué dudar de su palabra. No puedo dudar cuando dice que él no sabía. Si Sanguinetti dice que no sabía, yo le creo. Pero eso demostraría que se priorizó el acceso al Gobierno a la toma del poder real. Es muy inestable que pasara todo esto y que el mando supremo, el presidente, no supiera.

Hoy por hoy soy independiente. Imagino que en algún momento encontraré donde me encuentra cómodo por aterrizar. No estoy apurado. Tengo la ventaja de que mi condición de integrante de la INDDHH me impide ser candidato u ocupar un cargo de confianza en el próximo Gobierno. Soy invendible porque la ley me lo impone y no solamente porque soy honesto. Me siento muy cómodo con la libertad que tengo.

El Wilson que hoy se vende públicamente, y que a veces se quiere circunscribir solo a un partido, cuando en realidad ha trascendido a los partidos, ahí yo no lo encuentro, no reconozco al personaje.

Yo no recuerdo ningún acuerdo de Wilson con el Partido Colorado, pero sí muchos con el Frente Amplio.