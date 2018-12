Juan Sartori, el millonario que vuelve a su Uruguay con ganas de ser presidente: “Mi vida de empresario decidí dejarla atrás, ahora hasta sería legislador”

Considera que "la inseguridad hay que resolverla ya". Afirma que es "blanco por convicción" y que tiene ganas de reunirse con Larrañaga y con todos los precandidatos de todos los partidos: "Empiezo de atrás en la interna, así que tengo que empezar a trabajar lo antes posible".

En las últimas horas tuvo lugar el lanzamiento de una nueva precandidatura a la Presidencia por el Partido Nacional: la del economista y empresario Juan Sartori.

Con 37 años, llega a la política de la mano del exdiputado Alem García (líder del sector “Todos por el pueblo”).

Su llegada a la política uruguaya

Tuve la inmensa suerte de nacer acá y de estar siempre vinculado a Uruguay. Hace 15 años que tengo una actividad empresarial importante en Uruguay, y estoy al tanto de lo que pasa. En cuanto me sentí contento con mi actividad, me pregunté qué venía después. Y decidí ser útil a mí país en lo que sigue, porque tuve la suerte de aprender muchas cosas en mi carrera. Siempre venía o dos veces por año cuando tenía plata para el pasaje: acá tengo familia y amigos. Mi vida era entre Uruguay, Europa y Estados Unidos, casi siempre viajando. Por tradición soy de Nacional. En la actividad de Gobierno quizás estamos todavía en el siglo pasado, por ejemplo en relación a los trámites. Tenemos potencial, pero tenemos que darle modernidad y ganas: y eso es lo que siento en la gente. El hecho de que gente nueva pueda participar me parece muy importante, gente que no venga de 20, 40 o más años en la política. Creo que el reflejo normal ante cualquier cosa nueva es criticarlo. Me preocupa que tuvimos años económicamente muy buenos, que permitieron que muchas cosas mejoraran, pero hoy la economía está en un momento frágil. La gente que trabaja llega a fin de mes justita. Veo un modelo política continuación, que implicaría seguir poniendo más impuestos. Y del otro lado tampoco me parece que como nada, se recorte todo. Mi modelo es el de crecer el país y el de crecer la economía. Tenemos que mantener la diferencia uruguaya. En Ancap no debería haber monopolio de la importación de combustible ¿Qué ventaja tiene hoy tener una empresa pública que pierde plata por ineficiencia, por malos controles y donde la gestión está hecha por amiguísimo político, y que genera ineficiencia en la economía entera? El costo del combustible es altísimo y eso le pega a todo. Ahí no debería haber un monopolio, no sirve. Necesitamos transparencia: todos nos portamos mejor cuando estamos a la luz. Tengo claro que un país no es una empresa. No pretendo administrar el país como si fuera una empresa.

Polémicas por corrupción

En esta actividad nunca tuve ningún problema con las críticas ni con la competencia, pero se debe ser leal. No guardo rencores. Mañana estaría listo a trabajar con quienes me critican. La semana antes de que presento la candidatura, empiezan a surgir cuestionamientos. Cuando me presenté ante el partido, la respuesta siempre fue de total apertura democrática ante cualquier candidatura que cumpla con los requisitos.

¿Por qué el Partido Nacional?

Me llaman outsider o paracaidista porque nunca hice política antes, pero eso no quiere que piense que la política está mal. Creo muchísimo en la política uruguaya y en la tradición de los partidos. Siempre me sentí en más sintonía con el Partido Nacional, por más que no hubiese adherido o militado. Mi madre es blanca, pero no soy blanco por tradición sino por convicción. Con García tengo una relación personal de muchos años. Fue una de las personas que en el último año impulsó mi decisión personal. Él me puso a disposición su agrupación. Presentarme sin agrupación hubiese sido una falta de respeto.

La vida de un millonario en Uruguay

Quizás todas las cosas que empecé en la vida las empecé temprano, pensando que lo mejor era hacer y después aprender. La ciudadanía tiene que tener opciones. Aceptaría hacer cualquier cosa que sea útil a mi país, como legislador, por supuesto. Mi vida de empresario decidí dejarla atrás y ahora empezaré a trabajar por los demás. Creo que llevo una vida muy normal. Mi estilo de vida es muy normal. Se me criticó por ir a ver partidos de fútbol, pero me encanta ir a ver o jugar fútbol el fin de semana. Empiezo trabajando temprano en la mañana y termino tarde en la noche. Lo único que me cambió fue el tener hijos, que me hizo pasar más tiempo en casa con ellos. Siempre las decisiones las he tomado con entusiasmo y sabiendo los sacrificios que implican. Nunca nada me cayó del cielo. Nada me pasó gracias a mí, siempre fue junto a grupo de gente y con un recorrido. Mi esposa está contenta de vivir en Uruguay. Siempre me dijo que quería quedarse a vivir en un solo lugar. Ama y le encanta Uruguay. Su pasión son los caballos. Le encanta que sea tranquilo y que haya mucho campo. Vivimos normalmente y teniendo cuidado.

El trabajo de campaña

Tengo un equipo de más de 20 personas trabajando en la campaña. Y se van sumando técnicos y gente que quiere trabajar por el país. No sabíamos si iba a venir gente al lanzamiento en el Metro. Mucha gente vino por su cuenta desde el interior. El teatro se llenó, y no hay ninguna conspiración ni nada raro. Decidimos hablarle a la gente, y se están entusiasmando. Hay mucha gente interesada en el proyecto. Me molesta que me comparen con todo el mundo porque creo que cada uno es distinto. Tengo mi propia historia, que es distinta a la de Trump.

Propuestas para la seguridad

La inseguridad hay que resolverla ya. La gente no tiene tiempo para esperar un día más. Para dentro de un par de meses estoy preparando propuestas de seguridad muy novedosas y con mucho impacto. Soy pragmático. Me gusta tomar los problemas uno por uno y resolverlos de la mejor manera posible. En la seguridad hay un tema de fuerza policial, de eficiencia del servicio judicial y un tema jurídico de las leyes. Voy a estar a favor de generar un programa global de seguridad que tenga elementos de todo lo que dije. La propuesta de Larrañaga tiene elementos muy buenos. Espero reunirme con él pronto. Me puse en contacto con todos los precandidatos. Me interesa mucho una charla con Larrañaga sobre el tema seguridad: quiero que me explique bien su propuesta y ver cómo podemos integrarla con otros temas. Implementar reglas que han funcionado en el mundo entero no tiene ningún riesgo. Lo de Giuliani me parece buenísimo, tenemos que aprender y no tratar de inventar de la nada cosas nuevas. En lo que podamos usar experiencias internacionales me parece excelente. Con Novick todavía no me pude reunir, pero me encantaría. Me quiero reunir con todos los precandidatos, de todos los partidos políticos.

El vínculo con Mujica

Lo vi dos veces en mi vida. Una vez cuando él era presidente, que inauguré una empresa. Y hace unos meses, cuando él estaba en Italia y yo en Europa: fui a charlar por su experiencia en la política. Fue una charla muy genérica. Le dije que estaba pensando entrar a la política. Me dijo que le diera para adelante. A Cánepa lo conozco por mis empresas en Uruguay. Nunca discriminé en mi actividad empresarial por la ideología que tenía alguien.

La transparencia y su actividad empresarial