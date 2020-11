Juan Sparkov: "Notamos que los médicos y los enfermeros no están cumpliendo con los protocolos del MSP"

El vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor se refirió a las medidas que buscarán implementar de cara a la época de fiestas y cuáles son las dificultades que enfrentan actualmente.

El aumento en el número de casos positivos de COVID preocupa a varios sectores no solo del gobierno sino también de la sociedad. En las últimas semanas se conocieron brotes en diferentes residenciales de ancianos, los cuales son la población más vulnerable. Recordemos que el brote en el Hogar Español dejó a siete personas fallecidas por la enfermedad. Esto genera una alerta sobre que pasara en las fiestas de Navidad y Fin de Año cuando muchas familias deciden sacar por el día o el fin de semana a ese familiar que está en un residencial.

Protocolos para las fiestas

Tenemos preocupación por los familiares que plantearon la concurrieron en forma presencial. Sobre todo los residentes que quieren llevar a los ancianos a su casa por unas horas a celebrar y luego traerlos. Pedimos a los familiares cuidar al resto de los residentes, aquellos que no se pueden mover del hogar. Por un solo residente que pueda salir y estar en condiciones físicas y animas y que por eso no se deba comprometer a los funcionarios y al resto de los residentes. Un ingreso de un residente infectado es un gran problema para el residencial. No tenemos aún un protocolo, pero creemos que si hasta ahora no era imperiosa la necesidad de salir a una mutualista, tampoco sería imperiosa la necesidad de salir a festejar.

Desde el 31 de agosto aconseja que en caso de una consulta que se pueda hacer vía telefónica o vía zoom, pero lo que se pueda evitar de forma presencial, es mejor. Soy muy puntuales las visitas en policlínicas.

Lo más preocupante es cuando el médico viene al residencial. Notamos que los médicos y los enfermeros no están cumpliendo con los protocolos del MSP. Hay muchos practicantes, enfermeros o médicos de radio que eligen no tenerlos porque nadie les dijo o porque la mutualista no se los da. Damos por entendido que el medico tiene que cumplir con las medidas. El equipo de protección personal es obligatorio para todo el personal de salud que va a ingresar a un residencial. Son casos demasiado puntuales que ya van a pasar a lo común. Hay practicantes y personal de enfermería que cumple las medidas.

Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta ni llamada por este tema, pero en conocimiento están. Vamos a elevar una carta al MSP para que se nos indique cuales son las medidas a tomar para las fiestas y también para recalcar que las medidas están vigentes también para las instituciones. Estoy llamando a todos los integrantes de residenciales a imponerse en esa postura de imponer que el personal médico entre con elementos de protección. Tampoco somos nosotros quienes se los tenemos que proporcionar.