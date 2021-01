Juan Sparkov sobre la vacuna: "No podemos hacer más que asesoramiento y brindar información"

El vocero de Aderama conversó sobre el plan de vacunación de la población adulta mayor de los hogares residenciales, el régimen de las visitas y los trámites de habilitación de las residencias.

Balance

Con mucho beneplácito y esperanza en cuanto a la llegada de la vacuna que permitiría en un futuro trabajar de una manera muy tranquila. Somos el sector más golpeado de la pandemia, con un ingreso nulo por temor de las familias. Nuestros residenciales son una burbuja sanitaria que logramos contener de la mejor manera posible y con la menor cantidad de casos. Estamos en contacto permanentemente con el Ministerio de Salud Pública. Estamos en la segunda línea de administración.

Plan de vacunación

Los que nos han pedido es que tengamos al día la lista de todos los residentes y funcionarios para ser vacunados y un consentimiento confirmado de los residentes lúcidos de manera directa y los no lúcidos por parte del tutor, familiar o curador. Con ese listado y con el consentimiento estamos a la espera de que 48 horas antes de la salida de la vacunación en todos los residenciales nos van a llamar telefónicamente para decirnos la hora y el día exacto que van a concurrir para administrar la dosis al número de personas que han firmado de forma positiva. Al no ser obligatoria, la obligación de todo director técnico médico es asesorar y basarnos en lo que dijo el ministro Salinas. Es una obligación moral administrarse la vacuna. Si bien la mayoría de los funcionarios no está relacionados directamente a un curso de ser enfermeros si están relacionados a la salud porque están cuidando permanentemente a los residentes. Yo me limitaría a las palabras del señor ministro, es una obligación moral y ética hacerlo por el bien de los demás. El MSP designe esta vacuna como una de las administradas en los residenciales no podemos hacer más que asesoramiento y brindar información. Exigir no podemos, no estamos autorizados. No podemos acosar a un funcionario. La vacuna no termina el tema, recién empieza. Primero de la primera dosis tenemos 21 días más y luego de la segunda dosis tenemos 10 días más para seguir usando las herramientas de cuidados. Esto se prolongará en el tiempo. Mes de julio como meta y ver si se bajó los brazos. Están las máscaras y los tapabocas y los demás equipos de protección que protegen al adulto mayor también.

Pacientes terminales

No estamos hablando de una discriminación. No tenemos concretamente esa información. La vacunación está limitada a todos aquellos que no estén cursando una enfermedad en alud. No pueden estar con picos febriles en ese momentos. Lo demás es todo discutible entre el director técnico del residencial y del médico de cabecera del residente. Tenemos un porcentaje de residentes que no se les podría dar la medicación por diferentes motivos de salud.

Decisión técnica

El MSP lo que nos asesora es una vez que tengamos el listado de forma positiva para administrar la vacuna, puede trascurrir desde el punto de vista administrativo un determinado tiempo, alguno de esos residentes positivos pueden estar cursando por una enfermedad aguda febril y ahí no se le puede aplicar la vacuna. Habría que esperar unos días y posponer la administración. El médico de cabecera del paciente, en común acuerdo con el médico residencial discutirán si es necesario o no la administración de la vacuna. El curador, el tutor o el familiar responsable que ingresó al residente, es una firma que tiene que ser obtenida antes del circuito de vacunación, elevar la nota al MSP y tener en papel el momento al que venga lo vacunadores para que lo archiven de forma legal por así decirlo. El hecho de que no es una obligación, se está hablando y discutiendo en actores de la sociedad, no debería y no se tendría que tener en cuenta porque sería discriminación a un funcionario que presenta su curriculum en algún residencial. Lo que más observamos es la información del funcionario y no miramos el esquemas de vacunación, no es obligatorio. Yo me preguntaría que haríamos con aquel residente no lúcido que la familia o tutor decidió que no lo vacunaran, ¿lo vamos a echar de la residencia? No, todos vamos a tratar a todos por igual. Sabemos que el 95 % de Pfizer dará la tranquilidad en el transcurso de los próximos meses. Vamos a trabajar en lo seguro y lo justo, usar los equipos correspondientes de protección. Es lo que salva al funcionario y al residente.

Visitas

Desde el 31 de agosto seguimos con la restricción. Se está organizando por medio de un agenda a un solo familiar por día y solamente por media hora, con una distanciamiento obligatorio. No puede haber contacto físico. Antes del ingreso se debe tomar la temperatura, alcohol en gel, con vestimenta correspondiente. Aquel residencial que no tenga una planta física adecuada como otras, se lo hará a través desde la puerta. La comunicación por videollamada se ha mantenido y cualquier familiar puede llamar. Eso repercute en la buena disposición y la moral alta de los funcionarios con los residentes para que no se depriman y no hemos notado cambio alguno ya que los residentes están en contacto permanentemente con los funcionarios que están prácticamente todos los días del año y que es su segunda casa. El orden no lo podemos definir sino que cumpliendo con todas las directivas de la MSP, que son el censo y el consentimiento firmado, después sabemos que hay alrededor de 1.177 residenciales registrados al MSP, si lo están es que hay un propietario y un director técnico al frente, por lo tanto creo que todo están en las mismas condiciones de administrarse la vacunación si es que están dentro del registro del MSP. El paso siguiente es cumplir con los dos requisitos es el censo y el consentimiento. Si todo el mundo cumple, no habrá un discriminación en un antes o después de la vacuna. La logística para estas vacunas es muy importante, no tiene que haber desperdicio ni cortarse la cadena de frío. Creo que la mayoría de esos 1.177 residenciales la mayoría cumplirá con esos requisitos, tanto que se va llegar un muy buen número de residenciales vacunados.

Trámite de habilitación