Julián Mazzoni: "El oficialismo tendrá que reconocer algo que venía negando que es la representatividad de los sindicatos"

El integrante de Fenapes habló sobre la victoria de los gremios en las elecciones del Codicen y el vínculo de Fenapes con las autoridades.

Resultado parcial en las elecciones del Codicen

Nosotros el primer objetivo trazado desde la coordinadora del sindicato de la enseñanza fue recuperar los dos lugares, cosa que se cumplió. Los 11 mil 256 votos que aún están por escrutar, deben faltar algunos de los correos que no se han contabilizado. Las tres listas estarán por encima de los 7 mil votos. Un triunfo muy contundente. Esperar como nos alineamos las tres listas de la coordinadora del sindicato de la enseñanza.

Cuestión al gobierno por políticas educativas

En primer lugar, tendrá que reconocer el oficialismo algo que venía negando que es la representatividad de los sindicatos. Esto creo que va modificar un poco la relación entre lo que se está haciendo y lo que se debería hacer porque en realidad la mayoría de las modificaciones en las curriculas que están previstas son modificaciones que deberían haber sido consultada con la Asamblea Técnico Docente. El artículo 70 de la actual Ley general de educación que fue uno de los no fue derogados por la LUC establece que es preceptiva la consulta a las asambleas técnico docente cuando se modifican planes y programas. Las asambleas técnico docente hace dos años que no son convocadas. El Codicen está actuando como si el artículo 70 de la Ley general de la educación no existiera. Esto es grave. Vamos a intentar desde el Codicen convocatoria a las asambleas técnico docente pero para eso es necesario generar condiciones que implica presupuesto, comisiones permanentes que generan esas asambleas nacionales y el funcionamientos de las mesas permanentes que son el nexo que deberían existir entre la dirección general y el cuerpo docente en su conjunto que se expresa en la asamblea técnico docente.

Por otra parte, deberían reconocer la necesidad de una negociación bipartita que en este momento ha sido dejada de lado. La negociación bipartita se refiere a la ley de negociación colectiva en el ámbito público que establece que cada vez que se van a modificar las condiciones de trabajo es necesario una negociación con las organizaciones sindicales y esto no está pasando. Se ha eliminado cargos y de ninguna manera esto ha sido negociado en algún ámbito particular. Esta elección le demuestra a las autoridades de la educación un pronunciamiento muy contundente.

Por un lado sectores importantes de los sindicatos y de la asamblea técnica docente que llamaron a votar en blanco, cambiaron esa actitud. Hubo una reacción de la gente a una serie de atropellos que no los podemos calificar de otra manera sin ningún tipo de consulta. Que se modifique de manera arbitraria el calendario de finalización de los cursos generando dificultades gravísimas, esta estructura que ha generado la LUC no ha tenido en cuenta la realidad educativa del país. en 28 días recorrí de punta a punta el Uruguay, visitamos 169 de centros educativos y encontramos en todos los compañeros una preocupación en ese sentido y hasta indignación. No solo en la sala de profesores, sino también cuando visitamos los equipos de dirección y nos manifestaron la preocupación en los recortes grandes en los grupos.

Al tomar esta decisión sobre la finalización de los cursos se desconoció el trabajo y se ha generado dificultades terribles. En mi liceo vamos a tener que tomar en tres días exámenes que prácticamente los tomábamos en mes y medio.

Hay que seguir trabajando porque hay docentes que no se sienten representados y sienten que este mecanismo no es el más adecuado.

En el caso de los votos anulados es más difícil establecer. Seguiremos trabajando a los efectos de poder disminuir esa cantidad que sigue siendo importante se encuentra con un porcentaje mucho más bajo.

Uno de los temas fundamentales a encarar mejorar mucho la comunicación a través de los medios y otros mecanismos con los docentes para que se vea lo que se está haciendo. Es un problema que iremos superando con mayor participación y generando confianza.