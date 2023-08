Julián Mazzoni sobre la reforma educativa: "Van a salir del bachillerato peor de lo que salen ahora"

La reforma educativa en bachillerato comenzará a aplicarse a partir del próximo año. Concretamente, en primero de educación media superior, lo que ahora es cuarto de liceo. La transformación generará cambios en esta etapa: por ejemplo, permitirá que los jóvenes puedan hacer un año de liceo y luego se cambien a la UTU, sin tener que realizar pruebas. Además, se incorporarán nuevas materias y habrá 12 orientaciones para elegir, en lugar de 24. Todos estos cambios, entre otros, generaron controversias. Por ejemplo, surgieron críticas respecto de la carga horaria de algunas asignaturas, como Filosofía, que se redujo en cuarto y directamente se eliminó en sexto. Para hablar sobre cuáles son los cambios que prevé la reforma educativa en bachillerato, recibimos a Julián Mazzoni, consejero de la ANEP por el Orden Docente.

Lo que se filtró y esto es casi lo mismo. No hay mayor diferencia. Sobre este documento yo siempre hablo de la metodología de trabajo. Por ejemplo, comienza con las mesas de diálogo. A mí no me parece mal que se generen pero siempre le contrapongo a esta forma de trabajo la que está establecida por la Ley General de Educación. Yo creo que las herramientas para la consulta son el Congreso Nacional de Educación que es una forma establecida en la ley, organizada, y también la Asamblea Técnico Docente. Se convocó al sector productivo, al académico, a los partidos políticos y a sectores que dieran una mirada prospectiva.

En ese sentido, la síntesis que se hace me parece que está un poco sesgada y el manejo de las encuestas también. Cuando uno ve el tipo de preguntas que se hacen y la búsqueda que se hace a través de encuestas y no a través de las organizaciones. A mí me parece que el movimiento estudiantil organizado tendría cosas importantes para decir, y no se tomaron en cuenta. Lo que se concluye ahí es que hay que tener menos diversificación, más posibilidad para las optativas, que hay que trabajar en competencias, que hay que generar condiciones de navegabilidad, mejorar el vínculo con la educación terciaria y con el mundo del trabajo. Esto es lo que concluyen las encuestas y después vienen las comparaciones internacionales que también me parecen sesgadas cuando eligen a determinados países que son todos de la OCDE.

Creo que tenemos que ver la propuesta pedagógica que se hace desde los organismos internacionales. Hace unos días me tocó estar en República Dominicana y observé propuestas similares a esta también, también fundamentada por los mismos sectores y creo que la diversidad que tiene nuestro continente y la historia exige una respuesta pedagógica diferente a la que se está buscando.

Nosotros no tenemos por qué asociar nuestra propuesta a la OCDE porque hay otras alternativas y porque hay un mundo multipolar que no existía antes.

Esto es educación para pobres en determinadas circunstancias y lamentablemente, con esta propuesta, la gente que pueda pagar otra cosa va a pagar otra cosa. En todos los países que se ponen como ejemplo, los que tienen más condiciones van a otras cosas y estudian otras cosas, y estudian filosofía, y estudian la ciencia de otra manera, y la matemática no la estudian como está planteada aquí, como una herramienta de apoyo para otras asignaturas, sino como lo que es esencialmente: una construcción humana fundamental que tiene fundamentos filosóficos y demás.

Con esta reforma de bachillerato, tarde o temprano va a haber examen de ingreso en las universidades. Porque así como van a salir, que es peor de lo que están saliendo ahora, no van a poder ingresar a las universidades.

Hay que mirar al mundo tal como es, no al mundo que la OCDE nos propone que sea.

Si tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de política y si tenemos que hablar de política tenemos que hablar de que Latinoamérica, Sudamérica particularmente, sale junta o no sale.