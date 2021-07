Julio Cardozo: "Lo que va del año entregamos más de 15 mil hectáreas y terminaremos el año entregando 12 mil más"

El presidente del Instituto Nacional de Colonización conversó sobre su visión ante los cambios en la rendición de cuentas y la compra de campos para los colonos. También habló sobre la cartera de tierras y las inversiones en el país.

Rendición de cuentas

Lo habíamos conversado con la ministra de Economía unos días antes, donde nos habían manifestado el interés del gobierno de que estos fondos pudieran servir en el fideicomiso. Nosotros tenemos la ley que 18.064 que aparece en el articulado del proyecto de ley de fideicomiso que fue al parlamento. Fondos que son de las transiciones que se hacen de las ventas que se hacen en el Estado y que estaba destinada en la compra de tierras.

Estas leyes son de hace 10 años, una del 2007 otras del 2006, otras del 2012, lo que hicieron fue crecer parte financiera del instituto para poder adquirir tierras. Estas leyes en los últimos años han adquirido más de 100 mil hectáreas que se destinan adjudicación a grupos de productores y productoras familiares. Desde el inicio de este gobierno no estábamos utilizando estos fondos a pedido del presidente y aparte por política interna del instituto.

Teníamos más de 40 mil hectáreas para entregar, nuestra decisión era entregarlas en el correr del este año y en el próximo. Lo importante referente a la ley y a la ley de fideicomiso. Este fondo no lo tenemos en una caja guardado, está en rentas generales. Nuestro estilo de trabajo es con un artículo de la ley fundadora del Instituto Nacional de Colonización, la 11.029, el artículo 35 cuando hay un negocio entre particulares de un campo, tenemos la potestad de hacer opción de ese campo, no intervenimos ni trancamos ningún negocio, sino que si hacemos opción por ese campo que se vende por particulares, el vendedor tiene las mismas condiciones que se le ofreció al comprador. Esos fondos nos permitían también comprar en forma directa, pero no es una cosa antojadiza del directorio de turno ni de los técnicos, sino que una vez que se toma una decisión de una compra directa en beneficio de un grupo o de un productor de un sector ganadero necesita por supuesto el permiso del presidente de la república. No basta con que nosotros solo digamos que queremos comprar, sino que también en una compra directa el presidente es quien avala esa compra.

En los últimos años se compraron las 100 mil hectáreas, en lo que va del año nosotros ya entregamos más de 15 mil hectáreas, este año vamos a terminar de entregar 12 mil más y el año que viene antes de julio entregaremos unas 8 mil. Vamos a cumplir con el compromiso asumido. A la ministra le interesó el tema porque es un seguro para el fideicomiso, no va solucionar el problema de los asentamientos con el 15 millones de dólares, pero es una base para fideicomisar para obtener a mayor cantidad en el futuro y poder ir atendiendo una problemática sensible que es de todos los uruguayos que es el tema de los asentamientos.

Nosotros nunca tenemos una disponibilidad de dinero para salir a comprar tierras, cada vez que tenemos un negocio a la vista se le comunicaba al Ministerio de Economía y ahí se nos transfiere los fondos. Hasta hace poco incluso estábamos haciendo uso de los remanentes del año 2019, quiere decir que prácticamente del 2020 no hemos usado. Esta ley de fideicomiso si se aprueba en el parlamento empieza a regir a partir del 1º de enero del 2022, mientras tanto las dos leyes que tenemos están aumentando las reservas que tenemos en el instituto para compras de tierra o para inversiones. Nosotros necesitamos mucho para inversiones para mejoras de la productividad, en la calidad de vida de los colonos, la edificación, agua potable, colectividad, a su vez no solo por compra de tierras asignamos hay cantidad de colonos que mes a mes están entregando en sus tierras que las arrendaron durante un tiempo o las entregan. Continuamente tenemos la disponibilidad de las más de 1.500 familias que están anotadas para hacer adjudicada la tierra, cada vez que sale una fracción de 100, 200 o 500 hectáreas hay 60, 70 hasta 100 personas inscriptas para eso y le toca uno solo, y los otros quedan esperando la próxima oportunidad.

La demanda que tenemos hoy por hoy es muy grande, de hijos de productores, de pequeños productores, grupos de productores, grupos de técnicos que se especializaron en la Universidad de la República y en universidades privadas, que se prepararon para actividades en el campo también se anotan en el Instituto como la ley lo prevé para tener una fracción de tierra para poder trabajar y mantener su familia. Teníamos una demanda alta pero teníamos casi 50 mil hectáreas para entregar, no podemos seguir aumentando cantidad de tierras, aparte el presidente nos había pedido de suspender las compras para poder cumplir y destinar todas esas fracciones de tierras que estaban aún para ser adjudicadas. Mientras se está adjudicando hay actividades de campo que todavía por compromisos anteriores lo están ocupando los anteriores dueños. Hasta no terminar de entregar esto nosotros no podemos estar pensando en comprar más.

La presidencia de la república es el mayor interesado en que el colono sea un ejemplo del país y se fortalezca hacia adentro. Nos dijo que ‘si ustedes venden tierras hay colonos arrendatarios que quieren comprar’ eso nos va ingresar fondos frescos para el instituto. El hecho de que no estemos autorizados para esto no quiere decir que no estén ingresando fondos al instituto.