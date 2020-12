Julio César Lestido: "Esperamos una caída total de ventas del 70 %" en comparación con el año pasado

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios comentó el impacto de la pandemia en el sector y analizó las últimas medidas anunciadas por el gobierno con el objetivo de bajar los contagios diarios por Covid-19 que en la última jornada batió un nuevo récord de 238 nuevos casos.

El Poder Ejecutivo definió una batería de medidas con el objetivo de detener el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en Uruguay. Entre ellas, resolvió que los trabajadores del sector público realicen teletrabajo siempre y cuando sea posible, y recomendó a las empresas privadas a que hicieran lo mismo. A su vez, el gobierno aumentará las inspecciones en los trabajos para detectar incumplimientos a los protocolos sanitarios, ya que las autoridades entienden que buena parte de los últimos brotes en el área metropolitana son intralaborales.

Análisis de las medidas

Estamos capacitados y tenemos que hacerlo en la medida que se pueda. Los primeros en dar el ejemplo somos nosotros. A partir de ayer nuestra gente está trabajando en teletrabajo y tenemos una mínima guardia presencial. Estamos acoplando a las medidas de gobierno. Si los públicos lo hacen, no tiene sentido que el sector privado no tome las medidas. En la medida que se pueda pedimos que utilicen la medida de teletrabajo.

Lo que ha pasado en el sector comercial es lo que ha pasado en la sociedad. Tuvimos los primeros meses en donde nos guardamos y a medida que fue pasando el tiempo se fue reactivando la economía y algunos de nosotros puede ser que hayamos bajado la guardia. Estamos trabajando con las autoridades del MTSS, nos manifestaron su preocupación por los incumplimientos, tomamos nota y llamamos a nuestros asociados para que tomaran las medidas para cuidarse.

Los trabajadores y los socios nos han planteado la situación del teletrabajo. Nos tenemos que adaptar todos y siempre se generan cambios y un poco de desorden. Es lo que tenemos que hacer para bajar los contagios y no hay otro camino. Es lo que tenemos que hacer. No es una sola situación o un solo caso. Es un conjunto de cosas que se dan. Lo importante es tomar la guardia y cumplir las medidas porque lo primero que está en juego es la salud de nosotros y luego la seguridad económica y las fuentes de trabajo. La mejor manera hoy para mantener las fuentes de trabajo es mantener las medidas para no dar pasos atrás.