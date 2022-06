Julio María Sanguinetti: "En el Partido Colorado estamos descabezados"

El Partido Colorado definió como prioridad hacia la rendición de cuentas destinar recursos para la educación, principalmente para llevar a cabo una reforma. No impulsar una transformación, sería un fracaso para toda la coalición de gobierno, según el expresidente y secretario general de la fuerza, Julio María Sanguinetti. A su vez, se vuelve a debatir la participación de Pedro Bordaberry en el partido de cara a las próximas elecciones, y Sanguinetti asegura que "hay lugar" para el exsenador.

Las prioridades del gobierno para la rendición de cuentas

La reforma social

Acá ocurrió una cosa que nunca había pasado, que fue buscar un consenso por ley. Por ley se creó una comisión enorme con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de jubilados. Los técnicos han estado un año trabajando, esto no se había hecho nunca.

Lo primero es el análisis técnico, estamos hablando del 10% del PBI, de un peso extraordinario del punto de vista económico, y social por la magnitud del impacto.

Yo personalmente creo que no podemos transformar en tragedia una bendición: vivimos más años, vivimos mejor, ¿y eso no se va a reflejar en el sistema de previsión social? ¿es lo mismo que la “sobre vida” sea 15 años o 25? No, no es lo mismo; y es bueno que sea así.

Ahora, imaginarnos que eso no precisa financiación es el mundo de las fantasías. Lamentablemente este ha sido siempre un tema que se ha prestado a la demagogia. Yo lamento mucho lo que ocurrió con la ley del 2008, porque nuestra reforma del 95 fue muy importante. En aquel momento esto estaba pesando 14 puntos del PBI. Y en 2008 estaba pesando 8,5 sin haber tocado ningún derecho. Se abrió ahí una beta de jubilados sin mayores aportes, ni seguridad en sus derechos. Y eso nos introdujo de nuevo en esta necesidad de reequilibrar el sistema. Todos estamos de acuerdo. Se debe hacer gradualmente, racional. No hay “mini” reformas. La idea general es mejorar el sector de más abajo, equilibrarlo un poco más, y luego ir convergiendo a un sistema cada vez más unitario, lo cual no es sencillo.

El país paga un fuerte precio al mérito: nadie cree que el Estado le va a dejar de pagar. Se le cree, no se va a fundir. Pero no es un acto de milagro; es el resultado de una organización financiera muy compleja que permite luego sostener.

Aún con las dificultades políticas que siempre hay, con las demagogias que se desatan, habría que seguir adelante. Lo siento como una responsabilidad del Estado y frente a las nuevas generaciones. Tiempo hay siempre, no hay que patear la pelota para adelante. Que un gobierno responsable haga lo que todo el mundo sabe que tiene que hacer, también tiene crédito.