Julio Medina: "La población no puede seguir viviendo como si no hubiera pandemia"

Con un registro de más de 6 mil casos de coronavirus diarios las autoridades de la salud y el colectivo médico siguen instando a los uruguayos a vacunarse. En medio de esta situación se abren varios debates, como la obligatoriedad de las vacunas, la restricción o no de algunas actividades y la pertinencia de los aislamientos.

Situación de Uruguay de subestimar la variante Ómicron

Creo que lo que tenemos que retomar es una buena comunicación de riesgo. Comunicar los riesgos de forma adecuada e involucrar a la población en esa comunicación de riesgo ponderada y veraz es lo más importante. Ómicron sigue siendo el nuevo coronavirus. No da un resfrío, una gripe, lo que da es Covid. Da Covid leve, moderado, severo eventualmente lo puede llevar a terapia intensiva y eventualmente le puede causar la muerte. Tenemos que hablar más claramente. Por la alta tasa de vacunación y por las particularidades del virus que reinfecta a pacientes que ya cursaron la enfermedad y que intrínsecamente tiene menos capacidad de dañar los pulmones, no implica que no tenga potencial de daño. No el virus por sí mismo, sino que por la ola enorme que genera y los trastornos que genera. Tiene menos capacidad de dañar los pulmones, pero lo puede hacer. Hay que recordar que siempre fue una enfermedad multisistema, es decir puede causar daño en múltiples órganos. Todavía no sabemos con Ómicron cuanta afectación cardiovascular puede haber. El impacto sobre el Covid prolongado tampoco lo tenemos muy claro. Entonces, creo que esa comunicación de riesgo adecuada tiene que influir a no desestimar le virus ni llevar al alarmismo. Decir las cosas que sabemos y las que no sabemos. Esto es a nivel global, no solo en Uruguay. Por eso insisto que hay que llevar la comunicación de riesgo de forma adecuada. Los que tienen tres dosis tienen que estar bastante tranquilos que van a estar bien protegidos de la enfermedad grave y de muerte. Los que tienen dos van a estar bastante protegidos para ambas cosas pero tienen la posibilidad de ingresar igual a una unidad de cuidados moderados.

La discusión sobre la obligatoriedad de la vacuna

No se discutió en la comisión. Es una opinión personal. No hay una discusión científica sobre el beneficio. Luego de 10 millones de dosis a nivel global, con el enorme impacto que tiene, todo lo que ya sabemos, no está la discusión ahí. Está en otro plano. Puede pasar por si la libertad individual está por encima de la protección colectiva.

Posible acentuación de casos activos

Nada dice que vaya a cambiar por ahora. Si se ve la curva de otros países, están durante semanas aumentando. Nada dice que nosotros vamos a tener una disminución de casos. De igual forma hay que tener en cuenta la interacción humana en estas últimas semanas, que fue mucha interacción. Por ahora nada dice que va a disminuir, va a seguir aumentando.

Percepción de riesgo en jóvenes

Es algo que se está analizando. Hay que ver cómo gestionar la nueva etapa de la pandemia. Parece importante reiterar que seguimos en pandemia. Frente al cambio de reglas de juego, donde Ómicron es muy infectante, tenemos que ver una estrategia de la gestión de la pandemia.

Las nuevas estrategias ante el aumento de los contagios

Hay que tener en cuenta que la autogestión del virus por cada individuo también tiene sus riesgos porque que uno se haga el auto test, que uno se auto asile, que uno se levante el auto aislamiento, requiere de una sociedad bastante alineada, con una comunicación de riesgos que entiendan bien. Hay que ver como no desvincular esas personas del sistema de salud. Es todo un desafío y probablemente termine sucediendo. No tengo conocimiento, pero no me extrañaría que se buscaran alternativas para seguir disfrutando. También me consta que hay muchos jóvenes responsables que buscan salir de la casa donde han estado, testearse. Hay que buscar formas de transmitir cuál es el problema. Hay muchos jóvenes no perciben para ellos ningún riesgo.

Los cambios en las medidas sobre extensión de cuarentenas

A veces se toman las decisiones en función del escenario que uno tiene. También uno pude tomar una medidas y ver los resultados y ver de ajustar algún detalle. No me parece mal las decisiones que se han tomado porque la pandemia impacta a nivel de salud pero también a nivel emocional, social. Entonces, hay que buscar un equilibrio para seguir transitando esta etapa que aun va a ser larga. Todos tenemos que entender que la pandemia no terminó y cada uno tenemos que hacer nuestra parte. No es cuestión de seguir interaccionando de forma intensa cuando las cosas se siguen complicando. Este virus no nos ha dejado de sorprender. Quien diga que sabe lo que va a pasar los próximos meses, entonces porque no ha entendido nunca cómo funciona este virus, no ha entendido lo que es estar en pandemia. No podemos pronosticar lo que va a pasar. Nunca podemos minimizar el problema del virus. El riesgo de nuevas variantes está presente. La forma de lograr unanimidad más inteligente es con la vacuna. Exponerse al virus casi a propósito o desafiando su capacidad de infección no es la mejor forma. El virus sigue haciendo su daño, sigue afectando a las personas, sigue impactando en los pacientes no vacunados. No se puede minimizar el virus.

Las críticas de Mujica sobre la vacunación a turistas

Los mayores de 75 años son cerca 240 mil personas y el 53% ya tienen la tercera dosis. El problema del por qué no se han vacuna es multifactorial. Generalmente tenían ayuda para que se agenden, pero hay muchos problemas para que las personas mayores de 75 se auto agenden. Sé que están trabajando en mejorar esto, pero es multifactorial el tema.

La posible cuarta dosis anticovid

Siguen estando muy protegidos. El análisis científico aun no lo tenemos para la cuarta dosis. ¿Es probable que lo podamos dar? Es probable. Tenemos que ver la evolución de la epidemia en nuestro país y qué evidencia empezamos a tener e nivel internacional del beneficio de la cuarta dosis. Si se han dado cuartas dosis en inmunosuprimidos, pero no para la población general.

Discusión a nivel de sistema político uruguayo

¿Cuál es el nivel de fallecidos que la sociedad acepta? ¿El nivel de estrés social, emocional y económico que la sociedad acepta? Hay países que dicen basta, hay que hacer algo, donde se genera un trastorno de la vida social muy intenso. Supongo yo que tiene que haber una visión de que es lo que piensa la sociedad con este tema. No sé si Uruguay lo va a dar. Tal vez si la pandemia se extendiera, tal vez esa discusión se empiece a vislumbrar un poco mejor.

Posibles escenarios ante el aumento de casos

Eso fue una decisión política (convocar de nuevo al GACH). Yo supongo que si los científicos son llamados a ayudar, lo harán. Pero eso es una decisión política. Me da la sensación que a veces no se entiende lo complejo que es el entramado social. De repente Ómicron enferma a todo un equipo quirúrgico determinado, entonces se ve afectada la asistencia por otro tema en segundo plano. Esto es tan complejo, que uno tiene que ver el impacto en todos los niveles. Sobre las restricciones, los científicos ya cometimos el error de decir qué es lo que hay que hacer. Creo que nos corresponde decir si hay que bajar un poco la interacción humana porque las cosas se empiezan a complicar o no, y los decisores son otros en cuanto al tipo de medidas que se tienen que tomar. No es un tema que nosotros podemos definir. Al final lo que podemos decir es que hay que bajar la interacción humana, pero quienes deciden tienen la potestad de ver cómo lo van a hacer. Creo que la decisión de bajar la interacción humana es una decisión individual, para poder cuidarnos y a los demás. La población no puede seguir viviendo como si no hubiera pandemia. Yo creo que la primera medida, es que si uno tiene síntomas, es auto aislarse y buscar hacerse un test. Si nos dicen que tenemos Covid hacer el aislamiento adecuado de 7 días y no salir interaccionar en ese periodo ni recibir en sus casas gente porque la expone a un riesgo. Ni recibir en su casa gente. Ya hay cosas que cada uno pude hacer para minimizar esa curva tan vertical que tenemos. Las medidas de otro tipo faltan unas semanas para ver el grado de impacto.

Inicio de clases

Para época de pandemia, es demasiado tiempo para poder pensar qué es lo que va a pasar. Hay un par de cosas que se pueden hacer: vacunar a los niños para que estén más protegidos. Los niños necesitan seguir socializando y la educación presencial. Para todo eso necesitan estar vacunados. El segundo es ver si puede haber una mejor estrategia de ventilación en los centros educativos. Sabemos que el covid se transmite de forma aérea y hay que generar una estrategia para tener un aire de mejor calidad.

La vacunación en niños en Uruguay