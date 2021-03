Julio Pontet: "La situación en el noroeste del país está complicada"

El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva conversó sobre la situación actual de los CTI tras el aumento de casos e ingresos a cuidados intensivos. También habló sobre las mejoras en el cuidado de los pacientes y el tratamiento.

Situación actual

Si vemos globalmente toda la pandemia estamos en el peor momento. No es subjetivo sino que se ajusta a los números y los hechos. Tenemos la máxima cantidad de pacientes de CTI en este momento. En los últimos días el mayor número de ingresos por día promediamente. Están entrando entre 10 y 20 pacientes por día. Un nivel que no habíamos tenido desde febrero para atrás. Es una realidad de las últimas dos semanas de marzo.

Mejoras

CTI puede pensar como una caja con entradas y salidas. Las entradas son los que precisan ingresar porque se están agravando, que habitualmente no es el primer día de la enfermedad sino que llevan ya varios días entre promediamente 8 días y una salida que son por altas o por fallecidos. Cuando nosotros damos el número de pacientes que está en CTI es una cuenta instantánea de cuántos hay en ese día. El número cambia hora y hora.

Puntos más altos

El principal problema real de que los datos globales que se informan diariamente son necesariamente un promedio de todo el país y no refleja la realidad de algunas cuestiones que están seriamente comprometidas como el noroeste del país, como Rivera. Más de la mitad de pacientes internados en CTI son por covid. Hablamos de más de un 50 %. Son porcentajes con respecto al total de camas. Si hablamos de total de pacientes hablamos de un cuarto en el CTI que están internados por covid.

Saturación

Para eso hay varios mecanismos. Hay una mesa coordinadora y operativamente que se hace es un censado del tiempo real del grado de saturación de cada unidad con un software que se cuenta en la mesa coordinadora y lo que se hace con el paciente es el traslado a unidades que estén no saturadas. Se busca por supuesto que la derivación sea regional para que minimizar el traslado del paciente en cuanto a distancia y tiempo.

En Rivera hay CTI que están saturados. El problema de ser asistido no, sino que la asistencia de primer lugar va ser en el departamento de emergencia y ya se puede coordinar al traslado de un CTI que lo reciba. Lo que puede pasar es que sea necesario un traslado para otro departamento. El traslado es un móvil especializado. La asistencia no se interrumpe. Siempre cuando se traslada se hace un especie de triage. Hay paciente que son trasladables y otros que no pueden por su riesgo.

Nadie quiere ser alarmistas pero no podemos tapar el sol con la mano. Hay una realidad de acuerdo con el caso total de positivos. Lo único esperable de esta semana y la biología de la enfermedad en un % de pacientes genera deterioro a varios días después de que da positivo y eso da a esperar que las próximas semanas los números sigan elevándose.

Es muy difícil hacer proyecciones numéricas. Con respecto al primer pico que fue lineal, esta no lo es.