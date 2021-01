Julio Trostchansky: "Las evidencias científicas no son solo datos, sino que deben tener análisis profundos"

El expresidente del SMU conversó sobre la rediscusión de la prohibición de la ley de tolerancia 0 de alcohol, la posición del senador Sergio Botana y la postura del presidente del BSE, José Amorin Batlle. También comentó sobre la OPS.

Discusión de la tolerancia cero

Es una sensación poco de pena sobre la necesidad de rediscutir acciones que han demostrado salvar vida en el país. También salvar que miles de uruguayos quedaran lesionados con secuelas muchas veces graves para el resto de su vida, con consecuencias en los núcleos familiares, que de un día para otro sus mayores ingresos se ven reducidos con un familiar postrado en la cama y que ayer se manejaba de una forma correcta o habitual y tras un siniestro no tiene comunicación. Las medidas y las leyes han demostrado que reducen los siniestros de tránsitos. La enfermedad postraumático es previsible y que afecta a los menores de 40 años. Un uruguayo que sufre un accidente de tránsito puede llegar a tener una pérdida potencial de años vividos. Rediscutir desde el lado de la ausencia de la ausencia científica es realmente triste a la hora de estar orgullosos de lo que ha hecho el Uruguay y ser un adelantado en términos de poder salvar vidas tras traumatismos ocasionados por los accidentes de tránsito.

Primero este tipo de discusiones hay que sustentarlas con evidencias científicas. No me refiero solo a datos, sino al análisis profundo de esos datos. Sino tendríamos que decir que solo legislemos solo sobre los excesos de velocidad o la utilización o cumplimiento de las luces. Hay que tener una sólida respuesta científica y es la que hay a favor de que la tolerancia cero sea mantenida. Por otro lado, por lo que dice el senador Botana, no nos llama la atención, sino que tiene que ver con los números. El departamento de Cerro Largo es el que menos controles hace a las leyes de tránsito nacionales, donde hay mayor siniestralidad y mayor cantidad de muertos, también donde se controló menos el uso obligatorio del casco. No nos llama de que los planteos vengan de él. Con esa simpleza que el senador Botana que quiere tratar decirnos que no cambiado, nosotros podríamos decir que en el año 2016, luego de la instalación de la ley de tolerancia cero, un año después de haber salido la ley, ha sido el año con menor accidentes de tránsitos con alcohol en sangre. La espirometría es un elemento que viene con su registro muy grande, dentro de lo que es los accidente de tránsito. Hablar de cifras quiere decir de las cifras reales, que aún tomando esos datos es un buen índice, a ver mantenido una estabilidad desde la implementación de la ley es una buena noticia. Quiere decir que hay un 7 % de conductores que no circulan en nuestro país luego de haber cometido un accidente de tránsito. 7000 mil conductores sancionados por haber ingerido alcohol y luego manejar.

Es gracioso y penoso cuando nos ponen ejemplos del abuelo de 80 años y no poder tomar una copa de vino, cuando hay niños que comparten un siniestro de tránsito y quedan con secuelas para toda la vida o un familiar con severas secuelas por esa copa de vino. Lo que está claro acá es que no está prohibido tomar, lo que no se puede hacer es tomar y manejar. Está comprobado científicamente que en el año 2016 y 2020, salieron más de 15.000 artículos en publicaciones arbitradas en idioma español y más de 20.000 artículos en inglés, una cantidad de 35.000 artículos científicos que avalaban la tolerancia 0 como factor protector sobre los siniestros de tránsito

Ese mínimo que uno trata de minimizar de que se toma una gota de alcohol, el sistema nervioso central del conductor empieza a alterarse. Por más que sea bajo entre 0 y 0,3, si ponemos a dos conductores y familiares nuestros, ¿por dónde querrán que circulen?