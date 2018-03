Kechichián: “El interés turístico para la Exopactiva lo pidió la Asociación Rural de Soriano, pero toda la publicidad estaba bajo el paraguas de Un Solo Uruguay”

Liliam Kechichián encabeza desde hace seis años el Ministerio de Turismo, un sector clave que genera importantes ingresos para el país y lo posiciona como destino turístico en el mundo.

Hablamos sobre turismo, el Día de la Mujer, la renovación en el Frente Amplio y más junto a la ministra de Turismo.

La marcha por el Día de la Mujer

El balance del verano 2018

Los beneficios que hace cinco años que están en Uruguay fue una herramienta que utilizamos en un momento de dificultad, cuando había una situación particular en Argentina. Eso fue una herramienta de competitividad muy importante. Evaluamos el tema con Astori y concluimos que estamos en un momento de cuidar recursos, y ahí acordamos lo que se decidió de emparejar el beneficio para extranjeros y uruguayos, además de no sacarlo totalmente. La devolución de nueve puntos empareja y no saca el beneficio del todo.

La situación con la Expoactiva y los autoconvocados

No somos un ministerio confrontativo. Promovemos una industria de paz como es el turismo. Especialmente en Soriano, donde hemos hecho mucha cosa.

No puedo no actuar como gobernante. En mis manos tengo la posibilidad de decir que algo es de interés turístico, que implica utilizar la marca país. Y eso tiene que ceñirse a lo que se pide. Ha pasado que nos la piden para eventos en los que se dice que no se va a cobrar entrada, y luego se cobra: y ahí hay que retirarle el interés turístico porque no se cumple con lo pactado, cambiaron las condiciones.

El interés lo pidió la Asociación Rural de Soriano y toda la publicidad estaba bajo el paraguas de Un Solo Uruguay: es un cambio sustancial.

El turismo y lo rural tienen mucho para seguir haciendo juntos. Seguiremos trabajando juntos.