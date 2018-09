Kechichián y el turismo bajo la sombra de la crisis en Argentina: “Confío en lo que podamos hacer para amortiguar la situación”

La ministra dijo que adelantarán la campaña promocional de Uruguay como destino turístico: "Este tema es una causa nacional".

El presidente Tabaré Vázquez ratificó que Uruguay está en el camino adecuado y dijo que los “hechos tan dramáticos” que viven Argentina y Brasil “demuestran fehacientemente la solidez de la conducción política de los tres gobiernos del Frente Amplio”. Agregó que la economía seguirá creciendo “pese a las vicisitudes de la región” por lo que “llevo la total tranquilad a la población desde el punto de vista financiero y económico”.

En ese contexto, el Gobierno nacional hizo un gesto de renunciamiento fiscal importante, anunciando medidas para los turistas que visiten nuestro país.

Abordamos el tema junto a la ministra de Turismo, Liliam Kechichián.

El turismo en Uruguay y la crisis en Argentina

La tasa turística en Montevideo

Es algo que estaba pensado de antes. La Intendencia tiene autonomía y el ministerio no puede actuar en ese caso.

El tema no estaba planteado en el programa de gobierno, y por lo tanto no íbamos a discutirlo. En este caso, no pudimos ponernos de acuerdo con Montevideo. Creo que hay cierta afectación a la estrategia general. Creo que es inadecuado, sobre todo en este momento.

Y no es solo la Intendencia, porque el sector privado de Montevideo también la aceptó.

Pero no me parece bueno tener una tasa turística en un departamento y una diferente en otro.