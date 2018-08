La actuación policial en el arresto ciudadano de Toledo: “Se trató de instar a frenar la golpiza, de disuadir y de calmar las aguas”

"La gente tiene que volver a sentirse confiada en los policías, y los policías tienen que sentirse respetados por la gente", reflexionó Abdala.

Tres hombres que participaron de la golpiza al delincuente en Toledo quedaron emplazados y volverán a declarar ante la fiscal Sylvia Lovesio. Tras ello se tomará una resolución y se comunicará si se formalizará a alguna de ellas y por qué delito.

Los cinco policías que declararon recuperaron la libertad y, según la fiscal, actuaron “adecuadamente” en el arresto ciudadano. Desde el sindicato policial se reiteró una vez más que no existe un protocolo específico para este tipo de actuaciones donde los vecinos realizan el arresto.

Abordamos el tema junto a Washington Abdala, abogado del sindicato policial.

El policía instó a tratar de frenar la golpiza, incluso pidió colaboración. En los audios se escucha cuando él dice que por favor no le peguen más. El protocolo fue el que el policía siguió: tratar de disuadir y de generar un clima lo más armónico posible. Él tenía que cuidar su arma: no puede hacer uso de ella si no es en carácter defensivo. Además, quedó solo, cuando funcionan generalmente con compañeros.

El arresto ciudadano nos permite a todos colaborar en ciertas instancias. Cuando se entra a una Fiscalía, no hay manera de que no se sepa exactamente la realidad. Los fiscales en este país son muy buenos. Las fiscales de este caso no regalaron nada.

Bonomi instó a que el arresto ciudadano no sea una cosa masiva, y hay que tratar de que no lo sea. La violencia en el Uruguay es multicausal y tiene que ver con varias fracturas sociales. ¿Cuántos casos como el de Toledo suceden y no nos enteramos porque no quedan grabados?

El PADO no es malo, es muy efectivo, pero cuando se mueve, los delincuentes se avivan porque tienen muy claro cómo funciona.

La gente tiene que volver a sentirse confiada en los policías, y los policías tienen que sentirse respetados por la gente.