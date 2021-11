La afectación de la piratería en la industria audiovisual

Sobre cómo afecta la piratería en la industria audiovisual conversamos con el especialista en seguridad de la información, Hernán Racciatti, quien expresó que "el 17 % del mercado local es pirata". "Lo que más me preocupa es lo que afecta a la seguridad de los usuarios", agregó.

Piratería

La piratería afecta a la industria en general y Uruguay no es la excepción. El 17 % del mercado local es pirata. Hay perdidas anuales de 3 millones de dólares para los operadores de TV paga, se pierden cerca de 13 millones de dólares en recaudación de impuestos. Desde el punto de vista económico el daño es muy grande en la industria. Lo que más me preocupa es lo que afecta a la seguridad de los usuarios.

La mayoría de las veces cuando te estas suscribiendo a un servicio pirata o consumiendo links en líneas o en aplicaciones, estas al menos dejando tus datos, información de tu perfil de consumo. Las empresas que llevan esta actividad no cumplen con los requisitos básicos de protección que sí cumplen otras compañías. Hubo muchos casos no solo en la región, estas plataformas han sufrido un ataque a la seguridad y los datos de consumo han sido afectados. Al estar contratando un servicio pirata muchas veces las autoridades llegan a desmantelar, y el pago que hiciste para cubrir los meses de suscripción en el servicio pirata los perdés. Hay que tener en cuenta la información que compartimos.

En los sistemas piratas hay mucha información que se utiliza para poder hacer engaños. Muchas de ellas permiten transacciones comerciales, porque el pirata tiene información bancaria de la persona. Algo también que ha pasado y que es bastante común, es que cuando la persona del servicio pirata tiene tu contraseña la utiliza para otras cuentas ya que los usuarios suelen repetir sus contraseñas. También el rédito que tiene el pirata es conocer el ámbito de tu consumo. Tu información de perfil de consumidor puede ser vendida a terceras partes, para que luego te ofrezcan otros servicios.

La ciberdelincuencia se ha visto elevada en los últimos dos años por la pandemia. Cuando uno piensa en el pirata, uno tiene la idea de que es una persona solitaria en su casa, pero en realidad uno no tiene idea de que en realidad es una industria.

Cada vez hay más plataformas en diversas formas, los esfuerzos de la industria en general y de la seguridad hay desafíos. Lo más importante es tomar decisiones informadas. Hay que estar precavidos, hay que hacer la propia evaluación de riesgo de usuario.

Seguridad

En mi rol de particular me ha tocado viajar a mucha frecuencia en Latinoamérica, hay varias cuestiones, por un lado está al ser delitos tecnológicos y complejos, las fuerzas de seguridad han tenido que adecuarse relacionados con la piratería. Uruguay al igual que otros países ha ido adecuándose a las herramientas. Es necesario establecer regulaciones legales para que la piratería ceda. En ese caso en particular, en Uruguay ha dado pasos bastantes importantes de reglas claras y rígidas para que se acreciente la presión hacia el mercado pirata y ceda de alguna forma. Las empresas tuvieron que adecuar a sus sistemas de seguridad.