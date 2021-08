La ANII lanza una nueva edición de los premios Nova

Conversamos con el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Flavio Caiafa, quien explicó sobre la octava edición de los premios que buscan reconocer el talento y la innovación. También habló sobre las características de los premios, el presupuesto del gobierno destinado a la ciencia y la búsqueda de inversiones en el exterior.

Proyectos

El premio NOVA en general tiene como objetivos celebrar la innovación porque la innovación y lo que es el desarrollo científico y tecnológico que es el principal factor para la generación de valores, crecimiento económico y desarrollo social desde hace varios años. En particular este año lo que queremos es estamos en una coyuntura particular donde los ya conocidos beneficios del Uruguay se potencia con la situación sanitaria y económicas para hacer de Uruguay un destino muy interesante para desarrollar ciencia e innovación.

Premios

También hay innovación de empresas ya establecidas ahí es muy importante el concepto que manejamos inicialmente que la innovación es realmente el camino no solo para crecer rápidamente sino para mantener el valor que ofrecen la empresas. Uno de los casos fue el de Azucarlito, pasó de estar en jaque debido a que el mercado estaba maduro y tras el uso de otros productos y no el azúcar para la parte industrial, a desarrollar con apoyo de ANII, que es la azúcar líquida y gracias a eso hoy está exportando con clientes multinacionales y creciendo rápidamente. Por último, también está la innovación basada en la ciencia. Ahí tenemos muchos ejemplos de empresas tanto de salud animal como humana, que han desarrollado últimamente, para poner un ejemplo muy actual el laboratorio ATGen fue instrumental en el desarrollo de métodos de diagnósticos por PCR ni bien comenzó la pandemia. Algunos ejemplos de premios BioTech es una empresa de productos veterinarios que exporta desde Uruguay, uno de los muchos emprendimientos de base científica que hemos premiado. Otro es Urucargo, una empresa disruptiva del sector logística que también fue premiado como emprendimiento en la última edición.

Premio Nova

El premio Nova premia proyectos que ya se realizaron y que han demostrado que están generando valores, sea de empresas o emprendimientos, pero el objetivo del premio es más allá de celebrar esos proyectos exitosos, es la difusión de las empresas del país que muchas de ellas no tienen como prioridad la innovación o desarrollo tecnológico que vean y entiendan que es posible innovar desde Uruguay y gracias a eso ganar mercados y crecer.

Presupuesto

Lo he dicho muchas veces, el recorte presupuestal es una mentira. No hubo recorte presupuestal. El presupuesto de 2019 a 2020 creció. Eso lo hemos hablado muchas veces. A nivel del despilfarro que se refería el ministro, se refería que en 2019 se aprobaron mucho más proyectos de los que se podrían haber aprobado conociendo el presupuesto de la agencia y eso impactó en que durante el 2020 pudimos aprobar menos proyectos. Algunas ventanillas que siempre se abren en disponibilidad de fondos para esos productos se debieron cerrar temporalmente. La situación de hoy es muy distinta. En particular, lo que es instrumento de apoyo a la innovación, lo que tenemos hoy es mucho más fondos que postulantes. Entonces uno de los objetivos del Premio Nova es volver a poner en la mesa el valor de la innovación y que es una solución que ANII tiene muchos instrumentos para apoyar a las empresas para innovar.

La decisión que tomó el nuevo directorio fue honrar las decisiones de ANII y financiar todos esos proyectos. Como el presupuesto de ANII es finito como la de todas las organizaciones del mundo si uno aprueba mucho más proyectos de los que uno puede financiar en un año al siguiente año tiene menos plata para financiar esos proyectos y eso fue lo que pasó. Eso se quiso mostrar como un recorte, en realidad fue una adecuación de la realidad.