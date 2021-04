La caída en los reportes de lavado de activos

Conversamos con el abogado especialista en prevención de lavado, Leonardo Costa, quien explicó sobre la caída en la percepción de riesgo en los reportes de lavados de activos, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y las características de una operación de lavado.

Reportes

Uno cuando presenta este tipo de situaciones hay que ver tres aspectos. El regulatorio o legislativo que tiene que ver con los cambios que se produjeron a través de la LUC, los cambios en supervisión que es lo que hicieron los organismos de contralor y el contexto.

En cuanto a la legislación, la LUC introdujo tres grandes cambios, por un lado permitió que transacciones de hasta 100 mil dólares pudieran ser por efectivo con la prohibición de fraccionamiento, yo no puedo hacer una de 90 mil y otra de 90, siempre estando debajo del umbral de violar esa prohibición de los 100 mil dólares. ¿Eso puede explicar? Yo creo que no porque en realidad las transacciones de esa cantidad a mi juicio no eran transacciones de alto riesgo. El segundo punto es que aquellas transacciones que estaban bancarizadas, el pago se realizaba por medio de un instrumento bancario, los sujetos obligados debían hacer una debida dirigencia simplificada, significa que si la transacción no tenía ningún otro factor de riesgo no debían pedir el origen del fondo. Este cambio puede explicar en parte esta dificultad porque puede aplicar que se transmitió una baja percepción de riesgo.

Este cambio a mi juicio es regulatorio que no necesariamente trae como consecuencia un cambio significativo. Por más que esté bancarizado se presentan otros factores de riesgo en la transacción por ejemplo transacciones de alto monto e igual tengo que ir a ver el origen de fondo.

El tercer cambio que de la legislación es que la compañía de seguro quedaron como sujetos obligados para transacciones tales como seguros de vida y de capitalización. Se dejaron de lado la totalidad de los otros seguros como automotores e incendio, lo que fuere. Eso explica en parte la baja de los reportes en las compañías de seguro en cuanto a la legislación.

En cuanto a la supervisión hay varios factores. Primero que nada veníamos de un periodo 2018-2019, las razones por las cuales el Uruguay estaba bajo un análisis y estaba siendo evaluado, es muy normal que los países intensifiquen la supervisión e intensifiquen la presión sobre los sectores regulados de manera tal de generar un mayor nivel de percepción de riesgo por un lado y un mayor nivel de reportes. Esto puede llegar a sobrecargar el sistema y puede llegar una baja. Otra mirada es el cambio de autoridades en 2020, se cambiaron muchos los equipos inspectivos y eso tiene un factor de aprendizaje y por tanto puede explicar el impacto. El tercer tema durante el 2020 por la pandemia y los problemas de trabajo en casa, los sectores inspectivos de la SENACLAFT recién empezaron hacer sus inspecciones en octubre del año 2020. Estos factores explican de alguna manera de que si yo soy un sujeto obligado, me cambian la ley y no me están inspeccionando porque justificadamente no es una crítica a esto, me puede bajar la percepción de riesgo.

El contexto, según el INE la actividad inmobiliaria bajó un 3% durante el 2020 y los reportes de inmobiliarias bajaron un 10 %. Eso en parte puede explicar una merma de la actividad del PBI de un 6 % aproximadamente, también puede explicar de se realizaron transacciones, fronteras cerrada, menos extranjeros viniendo al país.

Esta tres cosas a mi juicio lo que remarcan es que si yo tenga una alta percepción de riesgo y muchas de ellas están afuera del alcance de las autoridades me puede hacer sentir de que el riesgo baja y también bajo mis controles.

De los sectores que conformen esa baja del 10 %. Escribanos bajaron un 58 %, los contadores bajaron un 89 %, los rematadores un 82 %, las inmobiliarias un 18 % y los casinos un 49 %. Las inmobiliarias no bajaron tanto con relación a la baja actividad inmobiliaria. Los escribanos y contadores bajaron bastante más y es algo que la SENACLAFT deba transmitir como diciendo el hecho de un cambio legislativo no necesariamente implica que tienen que bajar los reportes.

No me puedo olvidar de algo que es parte del contexto. La propia pandemia generó factores de mayor informalismo en algunas transacciones, mayor desintermediación. Las mayores transacciones inmobiliarias que ocurrieron en Punta del Este se hicieron sin la intervención de una inmobiliaria. El otro tema que es importante remarcar, en el sector inmobiliario a remarcar se produjo cierre de muchas inmobiliarias a raíz de la situación.

El 2020 fue un llamado de atención. No es una situación de alerta grave, pero si que no es sustentable un sistema de lavado frente a los organismos internacionales que de forma constante baja y baja su nivel de reportes.

Las lecturas lineales en este tipo de cosas no son buenas. No puedo decir que porque bajaron los reportes haya menos casos, lo que si puedo decir es que tengo que estudiar la situación, el porqué. La merma de la actividad económica, la falta de inversores, un contexto de principio de año que prometía a raíz de los cambios de residencia fiscal un ingreso importante de argentinos y brasileros, cosa que no sucedió, puede indicar que el país no tuvo transacciones que ameritaban reportar. Es muy necesario desagregar estos datos. Si yo desagrego los datos y miro quienes son los sectores uno puede decir que algunos sectores pueden explicar sus caídas por falta de actividad económica o menos transacciones. Hay otros que dicen quizá el mensaje que se entendió que los cambios de la LUC implicaban que no debía hacer más nada y eso no es ni lo que dice la LUC, ni lo que planteó el gobierno, ni lo que dijo la SENACLAFT, ni lo que entendimos los que participamos en todo el proceso legislativo. El cambio fue morigerar algunos controles, pero no eliminarlos.

Cuando uno mira números y tengo 700 reportes, no quiere decir que esos reportes sean de lavados. Hay muchos que se hacen de manera defensiva, lo hago por las dudas. Lo que uno mira realmente lo que llega a la Justicia, el número es muy bajo. Eso pasa en todas las partes del mundo. ¿Realmente lo importante es la cantidad de reportes o su calidad? Yo creo que la cantidad. El número de los reportes andan entre un 4 y 5 %, cuantos de ese número terminan judicializando. Si yo no recibo insumos es muy difícil saber cuántos voy a judicializar. Necesito tener insumos para poder realizar esos reportes. En el 2019 tuvimos un nivel de reportes superior y la gran pregunta si ese mayor nivel de ese año había más casos de lavados o si la gente estaba más apretada y reportaba por las dudas.