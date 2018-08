La comisión normalizadora de la FIFA desembarca en la AUF para la intervención con la votación del nuevo estatuto como prioridad

"La Asamblea de Clubes tendrá las facultades que le otorga el estatuto", explicó el abogado Fernando Sosa.

Los representantes de la FIFA y Conmebol en Uruguay determinaron los primeros integrantes de la comisión regularizadora que intervendrá en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El principal objetivo, según se dijo, será la votación del nuevo estatuto.

¿Qué desafíos tiene la comisión? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo funcionará? Abordamos el tema junto al abogado Fernando Sosa, especialista en derecho deportivo.

FIFA dice no a la injerencia de la política en el fútbol, y termina eligiendo políticos para esto, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que FIFA señala es que no deben existir actos unilaterales por parte del Gobierno en relación al fútbol.

La intervención implica la aplicación de normas de Suiza, porque se aplica la normativa de la FIFA. Creo que se buscaron agentes externos que digan cómo hacerlo, y que quienes lo hagan sean agentes internos.

La Secretaría de Deporte va a participar directa o indirectamente en ese proceso, colaborando con la situación. Pero estas cinco personas no van a solucionar solar el fútbol. La Asamblea de Clubes tendrá las facultades que le otorga el estatuto.

Lo primero que se buscará es aprobar el nuevo estatuto, eso es lo primordial para la FIFA.