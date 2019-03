La demanda de Julio Ríos a Wilmar Valdez: “Tomamos en cuenta los salarios caídos y lo que genera con su sola presencia en medios”

Hablamos con Silvia Etchebarne, abogada del periodista deportivo, sobre la investiación de Fiscalía y su impacto en la carrera de Ríos.

Julio Ríos decidió iniciar una demanda civil contra Wilmar Valdez. El periodista y locutor alega que el expresidente de la AUF es el responsable del daño que sufrió su imagen a partir de las grabaciones difundidas por el empresario Walter Alcántara. Nos comunicamos con Silvia Etchebarne, abogada del periodista deportivo.

El fallo de Fiscalía es muy claro después de 128 días de investigación. Se buscó determinar si a Valdez lo obligaron a renunciar. Terminó con un fallo muy contundente, pero en el devenir de la investigación, Valdez presentó una denuncia y su declaración era insostenible. Eso constata una pérdida laboral para Julio Ríos. Trascendió en prensa que fueron tres pero no fue así. En Carve tuvo el término de su contrato, en Canal 10 lo respaldaron dándole espacios, pero hablamos de la cadena internacional, que significa unos 200.000 dólares.

Si hiciera una autocrítica de la situación, quedó laudado por Fiscalía. Para mí es mucho más llamativo que no se hable del contenido de los audios. No puede ser que a Valdez nadie le haya preguntado por qué se fue, si es que no lo obligaron a renunciar.

No tengo duda de que la investigación se quedó corta. Fiscalía se enfocó en violencia privada pero no en el contenido de los audios. Me llamó la atención del economista Alonso que dijo que no hubo irregularidades en la gestión de Valdez.