Directora del Inisa, Sandra Etcheverry, dijo que sintió "violencia política" por parte de cabildantes

La relación entre las directoras del Inisa por Cabildo Abierto y el Partido Nacional está en la órbita del gobierno. La situación escaló luego de las declaraciones del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien dijo que "el problema lo tenía Etcheverry y esperaba que el Poder Ejecutivo la cambiara", aunque luego insistió con que solicitaba cambios y no la renuncia de Etcheverry. Lacalle Pou se refirió a este episodio en su visita a Florida y expresó que "nunca puso en cuestión" la continuidad de la directora frente al instituto y que "la gente hablando se entiende".

Polémica con la directora del instituto

Se entendió el mensaje del presidente. Estoy en un cargo de confianza y yo comparto su respuesta. Lo que más se sorprendió es que el líder de CA saliera él directamente a pedir mi remoción cuando hay otros caminos como el PE para pedirlo de otra manera. Fue una gran sorpresa para mí y otros legisladores. Tengo respeto por Manini y hemos tenido una relación importante con su esposa, que fue una militante importante del partido. Se pudo haber resuelto con diálogo conmigo o con la coalición antes de haber llegado a esta instancia, antes de enterarnos por la prensa. No lo entiendo. Las explicaciones que dio no las entendí. Me sentí indignada y el presidente lo dijo claramente: acá se habló de seres humanos y con personas con nombre y apellido. Yo no vengo de un día en la política. Estoy en un cargo de confianza. Sentí que es una violencia política hacia mi persona cuando esto también afecta a mi equipo de trabajo y a mi familia. Así como respeto, también quiero que se me respete. Esto me pareció que no estuviera en la órbita de Inisa, sino en otra órbita. Me parecía que no correspondía que aún saliera a dar declaraciones. No es que no me sentí respaldada, sino que estaba defendiendo mi trayectoria y mi nombre.

Lo único que dije es que me pareció un tema de violencia política hacia mi persona sin conocerme. Sentía que en forma personal también se estaba atacando al partido. Yo he sido muy respetuosa con la coalición y jamás hablé al presidente de la República por este tema. Iturralde quería más información sobre esto. Le brindé la información que tenía, pero tampoco sabía qué se pedía. Fue confuso. Lo que yo pude haber manifestado es que a veces no nos entendemos y que nosotros que estamos hace tiempo tenemos que hacer silencio a veces por respetar la coalición y para no poner en compromiso al presidente de la República. Jamás me atrevería a traer un problema que lo podríamos haber resuelto dentro de casa y no enterarnos de una forma que me tocó bastante y que me enteré por la prensa.

Cabildo ha votado diferente y tienen todo el derecho. Como en Inisa hemos votado muchas cosas con la coalición, también se ha votado diferente conmigo. No me corresponde a mí responderle a Perrone. Yo en Inisa no estoy para hacer política. He votado lo que considero. Tengo contadas también las veces que he votado con la coalición y con la oposición. Aparte de ser mi derecho, yo vengo de un cuerpo colegiado en el que éramos nueve. Venía de una experiencia parlamentaria que era más el debate. Lo manejo como un cuerpo colegiado. Por más de que hay una coalición, podemos tener miradas diferentes. Los menores infractores son nuestro objetivo. En muchos temas hemos estado en coincidencia. Considero que si por dos o tres votaciones en las que no acompañé a la presidenta no se puede juzgar más de un año y medio trabajando juntas.

Creo que no se tiene toda la información. En este momento Cabildo Abierto no tiene toda la información de qué hemos venido votando y qué cosas votamos juntos con la coalición. No sé si es Rosana de Olivera o es otras personas. No me corresponde juzgar. Yo jamás paso información porque considero que yo lo puedo manejar dentro de casa. Puede haber alguien de Cabildo que lo pase. Todos tenemos asesores. Yo no puedo saber lo que se le comunica a Cabildo. Me hubiese gustado que el senador tuviera una reunión con las dos para ver las diferencias, aunque hay más semejanzas. No es así que yo voto con la oposición siempre.

Siento que el tema del voto ha sido mejorado en relación con la oposición y coalición. En la Rendición de Cuentas fuimos las tres con el mismo mensaje. Quizá quisimos decir lo mismo, pero teníamos un lenguaje distinto. Lo hablamos antes de ir a la comisión. Tuvimos la cautela suficiente para la Rendición de Cuentas. Habló la presidenta porque las tres teníamos el mismo mensaje. Lo que dijo Venosa fue muy respetable. Hoy está comprobado que tenemos más medidas no privativas que privativas y hay un número menor de internados. Es respetado que cuando uno tiene un cambio de opinión, lo diga. Tenemos una población que ha ido cambiado y hay adolescentes con medidas cautelares de pocos meses.