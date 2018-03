La falta de dinero en los cajeros automáticos: menos carga de efectivo por cambios en el seguro, cierre a las 22:00 horas y menos cajeros físicos

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay emitió un comunicado solidarizándose con los usuarios de los cajeros automáticos por las dificultades que están registrando para retirar efectivo de ellos.

¿Qué opina el sindicato de los bancarios sobre las medidas de seguridad que se vienen implementando en los cajeros? ¿Plantean alguna solución alternativa? Abordamos el tema junto a Elbio Monegal, presidente del sector Banca Privada de AEBU.

La falta de dinero no se debe a medidas sindicales, sino a las medidas tomadas por los robos, que ha llevado a que los cajeros se carguen con menos dinero que el que se cargaba antes. Hoy el BSE asegura un menor monto de dinero, por lo que la carga de dinero pasa a ser menor, porque no está todo lo de antes asegurado.

El otro problema tiene que ver con la falta de cajeros físicos. Algunos fueron denotados y no sirve, y reponerlos cuesta un dinero. Y las empresas no van a reponerlos hasta que la situación esté controlada. Además, el cierre a las 22:00 horas ha limitado el retiro de dinero.

Se están implementando medidas como el entintado, que buscando disuadir para que no se cometan los delitos. Nosotros hablamos con el ministro del Interior, producto de la ola de asaltos al sistema financiero en general, y nos trasladó su preocupación: están buscando que las empresas tomen medidas. El tema es que las medidas requieren de una inversión que si las empresas no tienen retorno no quieren hacerlas.

En tres días se triplicó el retiro de dinero como consecuencia de la psicosis de la gente. Esto debería tender a normalizarse, si bien en los cajeros hay menos dinero. La reposición es normal y diaria. Esto pasa solo en Banred. El sistema de carga de Banred es por delante, mientras que el sistema de Redbrou es por atrás.