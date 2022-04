La familia de Jorge Zabalza denunció "irregularidades, falta de coordinación, falta de empatía y mala praxis" en el Hospital de Clínicas

Así lo afirmó en una carta enviada a la producción de Desayunos Informales el médico Henry Engler, suegro de Zabalza y padre de Verónika Engler, quien también escribió al programa. La familia alega que dentro del centro hospitalario se produjo una "situación bizarra de falta de cuidados elementales" en la que el extupamaro no contaba con timbre para llamar a enfermería, no lo atendían y estaba en una sala con una filtración de viento. Según un documento elaborado por el Comité de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias Zabalza tenía una bacteria resistente le había colonizado el recto. “Allí se deja clarísimo que deberán ponerlo en una sala con baño y ducha propia, y materiales de uso exclusivo”, escribió el médico Engler.

Sin embargo, en el Hospital de Clínicas lo llevaron a una sala compartida, en la que Zabalza se contagió de covid, informó la familia. “Me queda clarísimo que no es del Comité de Prevención de donde viene este error grave sino de la Dirección del Clínicas”, escribió Henry Engler.

"Tuvimos la sensación de estar en la edad media. Le escribí al médico responsable del piso que deberían colocar en el Clínicas un cartel como el que estaba a la entrada del infierno del Dante, con la cita: “Ustedes que entran aquí, ¡pierdan toda la esperanza!” Y cuando ya perdimos la esperanza, el director del Clínicas salió a decir que Zabalza estaba enfermo, pero no grave, se murió horas después. El Director dice que se murió de cáncer. No dijo que murió de inanición, por falta de alimentación, esquelético. No dijo que fueron decisivas en el desenlace: la falta de coordinación, la falta de empatía, la mala praxis y la colaboración de bacterias adquiridas en centros de salud y del covid adquirido en el Clínicas”, contó el médico en la nota enviada a la producción.

A raíz de las denuncias realizadas por la familia, en particular por la viuda de Zabalza, Villar dijo a Brecha: “¿Ustedes tienen una evaluación del estado mental de Veronika? Lo pregunto porque yo no sé si ella está en el mejor momento para hacer denuncias”. Sobre este punto, Verónika respondió: “Mi afectación por la muerte de quien fue mi compañero de vida no tuvo nada que ver con estos reclamos y observaciones”.

El director del centro, Álvaro Villar, dijo en Desayunos que Zabalza sufría "un cáncer avanzado" y negó que hubiese habido una situación de abandono.

Al finalizar la carta, le dedicó unas líneas al director del Clínicas: “Señor Villar, por más máquinas, ventanas y puertas nuevas que coloque en el hospital, no va a cambiar nada si ignora o niega este problema y si desatiende el factor humano. No podemos hacer nada más por Jorge, pero ojalá esto sirva para mejorar la situación de los demás pacientes”.