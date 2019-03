La fórmula de La Alternativa: Mieres afirma que sacarán al FA del Gobierno; Andreoli hace hincapié en la ética y apunta que está “cansada de votar una heladera”

"Es una señal que presentemos una fórmula paritaria. Decimos que somos la alternativa a proyectos que ya han demostrado que se han agotado, a recetas tradicionales a las que no queremos volver", reflexionan.

“La Alternativa” ya tiene fórmula presidencial, y es la primera propuesta paritaria que se presenta para las elecciones 2019. La coalición se propone como una alternativa a los partidos tradicionales y al Frente Amplio, para devolverle la confianza en la política a la gente.

Recibimos a Pablo Mieres y Selva Andreoli.

Pablo Mieres

Nosotros no firmamos la campaña de Larrañaga. Ojalá la seguridad se pudiera resolver con un plebiscito, pero eso no es creíble. Respeto mucho a la gente que firmó porque la gente está desesperada y quiere mandar una señal fuerte de que está caliente.

Selva Andreoli

Es una señal que presentemos una fórmula paritaria. Decimos que somos la alternativa a proyectos que ya han demostrado que se han agotado, a recetas tradicionales a las que no queremos volver.

En alternativa hemos visto la disyuntiva de elegir entre lo que ya fue y lo que vendrá. Vamos a firmar un código de ética de funcionamiento. Estamos tratando de hacer política de una forma diferente desde los hechos.

El tema de a quién se acompañará en la segunda vuelta tendrá que ser discutido en el colectivo. Ahora somos cuatro grupos, y pronto seremos cinco: estamos en camino de crecimiento. Quizás dejemos libertad de acción, quizás algunos estén ya definidos.

Nosotros salimos a la cancha a pelear para estar en la definición. En caso de no llegar, en mi caso personal, yo no podría apoyar otra opción en una segunda vuelta que no sea del Frente Amplio.

Poner a los militares en la calle no me hace ninguna gracia. No creo que tengamos un recuerdo gratificante de esa época. Eso no lo acompañaríamos, así como tampoco la intrusión nocturna en los hogares.

Si Seregni estuviera vivo se asombraría de las cosas que están pasando en el Frente Amplio.

Vamos a firmar un código de ética que tenga que ver con conductas. Hay que sistematizar cómo se controlan esas conductas. Hay gente que cuando está en el poder se le va la mano.

Estoy cansada de votar una heladera. Nunca fui dirigente, nunca estuve en el poder, siempre milité. Nunca cobré ningún honorario, ni siquiera cuando hice campaña por Vázquez.