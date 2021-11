"La gente tiene derecho a no ser molestada": Desde el 1º de enero comenzará a regir el registro "No llame"

Desde el 1º de enero de 2022 comenzará a regir el registro "No llame": una base de datos que incluirá números telefónicos (de celulares y telefonía fija) que no deseen recibir llamadas de promociones, servicios o descuentos. Este tipo de llamadas comenzará a tener un límite y, mediante el registro voluntario, el usuario podrá decidir si desea o no que lo contacten.

Se prevén sanciones por parte de la URSEC para las empresas que no respeten este registro.

Preparación del Registro Nacional No llame

Es importante porque en otros países del mundo existe y funcionó para evitar los abusos que hay en el contexto. No es ir en contra de las campañas publicitarias. Quienes quieran no ser contactados, en el registro de su libertad, pueda registrarse y así será evitado su contacto. Tenemos que implementar el registro para que sea de fácil acceso para el usuario y para quienes tengan que consultar el registro y que también el proceso de denuncia sea sencillo. La URSEC tendrá las potestades para aplicar la sanción para quien haga comunicaciones de forma abusiva. Lo que se crea en principio es genérico, lo que luego no quiere decir que se pueda hacer una modificación. Existe una excepción que es sobre la empresa telefónica a la que pertenece. Esto es para el abuso del uso del medio telefónico para cualquier tipo de servicio que se quiera hacer. Se penaliza el uso y abuso. La gente tiene derecho a no ser molestada. También se podrán registrar las llamadas a teléfono fijo. Penalizamos el abuso excesivo, no es que estamos en contra de las campañas. Lo que se va a aplicar va a ser el reglamento general de la URSEC. Queremos regularizar el sistema y que tanto las empresas y call centers sean obligados a utilizar esto como una medida.

