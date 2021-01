La Intendencia de Montevideo brindará ayuda a los actores

José María Novo, integrante de la Sociedad de Actores del Uruguay conversó sobre el apoyo que reciben por parte de la intendencia y de la relación que mantienen con el gobierno central. También comento sobre la relación con INAE.

Propuestas

Todo esto parte desde una preocupación del departamento de Cultura de la intendencia de buscar la forma de generar y dar trabajo. Esto no es un subsidio. La intendencia puede generar instancias de trabajos, encuentros y oportunidades de que el artista se contacte con la ciudadanía y que a su vez la ciudadanía se vaya conectando con las distintas expresiones escénicas artísticas. Es muy importante. Juntar a la intendencia con todos los gremios relacionados con las artes para encontrar que los trabajadores de la cultura pudieran encontrar esta primera salida y también encontrar una intendencia receptiva, con ganas de trabajar, con ideas y propuestas. Es la base esto, pero después nos quedan muchas otras cosas más. Ir paliando los efectos de esta crisis encontrando formas y soluciones a los distintos problemas. Es buenísimo poder contar con fondos y recursos para poder hablar entre 600 y 1.000 de que estamos hablando. Es un primer paso, nos queda hablar de los colectivos y salas. Hay cosas que no les corresponde a la intendencia pero si al gobierno central en la búsquedas de acuerdos soluciones.

Gobierno central

En realidad estamos trabajando al revés. Cuando nosotros hablamos de mesa de diálogo o trabajo, siempre se ha entendido que es un lugar donde se quienes delinean las políticas y tomando el mando, lo que te dicen es que tengo esta idea, quiero llevarla a cabo así y vamos nutriéndonos, eso ha pasado siempre desde que tengo memoria, con este gobierno central no es así. Ellos presentan una idea y después de que hacen el lanzamiento público, nosotros no nos enteramos de ningún se aplica ni de cuáles son los criterios. Sabemos que existen de la Dirección Nacional de Cultura un plan que se llama Butaca solidaria que es para aquellos artistas que trabajaron durante la pandemia en la reapertura de los espacios. Cuando les consultas te dicen después te lo informamos por la página web entonces también esa es otra gran diferencia que encontramos con la intendencia. Cuando le consultamos a la intendencia de cómo se aplica este programa, sabemos que compañeros están vinculados, como se va trabajar, como se va pagar, que se está generando trabajo en blanco, no solo la oportunidad de trabajo sino los aportes del trabajador. Cuando nos preguntan qué pasa con los planes de la Dirección Nacional de Cultura no tenemos idea. Nos ha pasado que muchos compañeros nos han dicho: “che salió este plan, ¿cómo es?” y no sabemos.

INAE

Hasta ahora hemos tenido una relación súper fluida, tanto con Álvaro como Mariana, que son dos compañeros del ambiente. El INAE nos mantiene informado de todos los fallos de las resoluciones y llamados. Al ser compañeros recibimos hasta WhatsApp, cómo se elaboran las bases, cómo se elige el jurado o si hay representación gremial.

Empezamos esta gestión peleándonos es cierto porque este ministerio tenía la gran responsabilidad de llevar adelante la Ley de Teatro Independiente, estamos hablando antes de la pandemia. La aprobó el senado por unanimidad el año pasado y que era la gran oportunidad para el teatro independiente nacional y este gobierno tenía la responsabilidad de llevarla e inclusive previo a las conversaciones el planteo fue estudiar la ley, la misma ley que que habían votado siendo senadores o representantes, repito por unanimidad, este gobierno tenía la responsabilidad de llevarla acabo hace un año y hasta ahora no se a formado una comisión. Si hubiera existido la ley hubiera solucionado el 85 % de los problemas que tuvimos durante la pandemia porque otorgaba amparo, estructuras de trabajo, de representatividad. Son medios muy complicados los artísticos. Tenemos compañeros que trabajan desde la irregularidad, pero que basan su existencia en el trabajo diario artístico. Es muy difícil teniendo en cuenta del Estado el contemplarlos a todos. La Ley de Teatro Independiente lo que planteaba era una mesa de negociación donde estábamos todos e ir contando situaciones particulares para el amparo de todos. Llevamos casi un año de gobierno y aún no se planteó, ni siquiera está en perspectivas. Ese primer punto se sumó después a la rebaja del 50 % del subsidio que se dio al teatro independiente, si fue como un comienzo accidentado. Muchos senadores y diputados del oficialismo te decían que era un disparate sacarlo y otros que había argumentado durante muchísimos años a favor, directamente no nos contestaban el teléfono. Esperemos que este año no sea así. Esperamos que el ministro reciba a los actores y que se sigan abriendo oportunidades para todos los compañeros. De la intendencia que se tome esta primer medida como un primer paso porque volvemos a lo que hemos dicho siempre que esto es una oportunidad para paliar y que tiene que ver también con los compañeros que hacían carnaval y se quedaron sin trabajo y otros que generalmente el verano es su zafra. Es una forma de ir paliando esto. Las instalaciones es una muy buena oportunidad para los técnicos y este es un muy buen primer paso, que un escenógrafo pueda plantear desde una esquina un boceto, una idea, un diseño de sonido, que se contempla a los técnicos que son compañeros los que en realidad nos bancan el trabajo a todos los artistas durante todo el año.

Nos quedan los colectivos, las salas de teatro independiente, algunas ya están abriendo sus puertas con un 30 % del aforo, que no se modificó desde su reapertura y con un mensaje que nos resulta contradictorio desde el teatro “vamos a darle una mano económicamente así lo dijo el presidente”, pero a la misma vez se le dice a la gente que no salga, entonces es muy difícil este mensaje contradictorio decir que es muy seguro que te quedes en tu casa y no salgas cuando en realidad los teatros son lugares serios y protocolados en donde no hubo ningún foco. Cómo se hará una campaña para revertir esta campaña lógica que hemos tenido hasta ahora por motivos sanitarios. Es complicado. La infraestructura se resiente y es algo que nos queda dialogar con la intendencia y que esta semana hablaremos con la directora de cultura. Hemos encontrado con la intendencia la recepción y la proactividad y hemos encontrado en el gobierno central la recepción para trabajar. Cada acción que hacemos es una tranquilidad para la casa de un trabajador que de los últimos 12 meses pudo trabajar 3 y salteados.