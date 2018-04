La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) evaluará si la situación del hermano del presidente Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, como subsecretario del Ministerio del Interior constituye un caso de nepotismo. No hay ninguna denuncia presentada por este caso en la Jutep, pero los miembros del organismo decidieron estudiarlo porque “la opinión pública lo está requiriendo”, dijo la vocal de la Jutep, Matilde Rodríguez Larreta.

¿Cuáles son los límites de la Jutep? ¿Cuánto hay que valorar sus informes? ¿Por qué ha cobrado un rol tan importante desde el caso Sendic? ¿Sus informes deben ser “tomados con pinzas”? Abordamos el tema junto al abogado Andrés Ojeda.

La Jutep es un servicio descentralizado que tiene dirección política, que asesora a quien corresponda. Promueve normativa, elabora informes, pero no puede ser el que suba el pulgar sobre qué jerarca tiene moral y qué jerarca no la tiene. Creo que se está extralimitando.

Que el presidente haya hecho una consulta a la Jutep, que quizás no era necesaria, por el tema de su chofer… y la Jutep le diga que no viola ninguna norma jurídica, pero que por la sensibilidad del tema le recomienda echarlo. No sé.

Ahí la Jutep está haciendo un comentario. Y un jerarca público no debería hacer una valoración sobre otro funcionario público, que además tendrá impacto público. La Jutep dice algo y todo el sistema político le da a eso un gran valor.

La Jutep no puede decir quién es bueno o malo, y el sistema no puede validar sus resoluciones como la verdad revelada. La Jutep tiene razón de ser y está bien que esté. Pero no podemos pasarnos de un lado para el otro.

La Jutep tiene que tener claro que juega con su propia credibilidad cada vez que opina. Cuando pone un informe sobre la mesa, tiene un alto impacto. Yo escuché al director de la Jutep decir que reclamaba recursos, sobre todo para contratar profesionales, porque no tenía abogados y contadores propios.