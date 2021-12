"La mano de Diego": el nuevo libro sobre Diego Armando Maradona

Recibimos en el estudio a la autora del libro, Micaela Domínguez Prost, quien contó sobre las historias detrás de la obra y qué fue lo que la llevó a escribir sobre la leyenda del fútbol argentino y del mundo.

"La mano de Diego"

Aparecieron un montón de historias después de la muerte de Diego Maradona. La historia surgió a partir de una experiencia personal en la que Maradona funcionó como puente entre un taxista ghanés y yo en el medio de la noche de Vermont, Estados Unidos. La idea de recopilar este tipo de historias en la que una foto, la cara de Maradona, el nombrarlo uniera a personas a simple vistas muy distintas se me ocurrió en 2018. Después en enero de 2020 me senté a escribir y empecé entrevistar a las personas. Cuando Maradona murió ya llevaba escrito medio libro. Al principio cada vez que encontraba una historia festejaba muchísimo porque era muy difícil y en el momento de su fallecimiento aparecieron “trillones”, podía descartar y elegir ser como súper quisquillosa sobre lo que estaba buscando.

Pasa con bastantes países, en un principio piensan que con Argentina que está más parecido a países europeos, pero Maradona representa las clases más oprimidas en el mundo y eso hace que muchas personas se vinculen con Maradona.

No es un libro de deportes. No sé mucho sobre fútbol. No es un libro que hable sobre Maradona, de hecho Maradona aparece como personaje secundario en historias, casi como extra en otras y en el resto no aparece él como figura realmente, ni se enteró de que estas historias sucedieron. Me interesa más el impacto de un mito incluso, porque mucho de esa personas nunca lo vieron jugar o sabían realmente, pero hay algo que genera, que no lo termino de entender y tampoco lo resuelve el libro.

No sabía en países de África qué sabían sobre Maradona o que simplemente lo habían escuchado nombrar, ni siquiera le conocían la cara.