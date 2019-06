La muerte del director del Hogar Cerrito: “No sabemos si recibió alguna amenaza, pero no podemos descartar nada”

"Tenemos que ver si esto tiene algo que ver con lo laboral; en ese caso, ahí sí vamos a disponer algunas medidas como sindicato", dijeron desde el INAU.

El director del Hogar Cerrito de la Colonia Berro fue baleado este miércoles. El cuerpo de Juan Barossi fue encontrado a las 19:00 horas en su auto, a unos dos kilómetros de su trabajo, con un tiro en la nuca. Barossi había salido de la Colonia Berro a las 17:00 horas. Según información primaria, habría sido baleado por dos personas en moto.

Abordamos el tema junto al presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López:

“Es un día de luto para toda la institución. Es un hecho que ha consternado a todo el colectivo de trabajadores. Estamos esperando ver si podemos tener alguna información para saber cuál fue el móvil que llevó a este episodio tan doloroso.

No tenemos la información de si recibió una amenaza. En este tipo de trabajos, en los centros de privación de libertad, lamentablemente es normal que sucedan amenazas de diferentes índoles, pero la gran mayoría no se concretan. Pero en este caso no tenemos confirmado nada.

Tenemos que ver si esto tiene algo que ver con lo laboral; en ese caso, ahí sí vamos a disponer algunas medidas como sindicato.

No podemos descartar absolutamente nada. En la zona no hay cámaras. En el lugar donde se encontró el cuerpo y el auto supongo que tampoco hay porque está bastante apartado del centro poblado”.