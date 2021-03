La opinión de los uruguayos sobre la vacunación

Conversamos con la directora de Cifra, Mariana Pomiés, quien explicó sobre los resultados de las encuestas realizadas en los últimos días tras las llegadas de las vacunas.

Opinión

Es un tema complejo que está costando. Lo que nosotros indagamos es cuánta cercanía tiene la gente con la enfermedad. Nos parece que todo el mundo conoce a alguien que tuvo coronavirus. Y preguntamos si alguien de la familia o del trabajo tuvo. Nos encontramos que solo un tercio de los uruguayos ha tenido contacto cercano con el virus, ellos o a través de alguien cercano. El primer dato es esperable que hay mucha gente que no está dispuesta a vacunarse porque ve que la enfermedad le pasa lejos. Eso no es igual en todos los grupos de edad ni en todos los grupos de los uruguayos. Montevideo hay más gente con contacto con el virus y el 41% conoce a alguien que tuvo mientras que, en el interior solo el 30%.

Los más jóvenes han sido los que han tenido más contacto con gente que ha tenido el virus. Van a ser los últimos en vacunarse, entonces esta población más cercana no es de las que se está vacunando ahora. Solo el 24 % de las personas mayores de 60 años ha tenido contacto y es verdad que la gente mayor se vincula con menos gente y también por eso están más lejos del virus.

Lo más interesante es la educación. La realidad es que esto tiene que ver con el nivel socioeconómico, la gente de nivel socioeconómico más alto es la que ha estado más cerca del virus que la gente de menos ingresos. Es un virus que entró por la gente que viaja y ha estado más concentrado ahí. La gente de menos ingresos y menos educada el virus todavía es algo más lejano.

Cuánta gente con esta realidad se vacunaría solo el 55 % dice que se vacunaría. Para lo que necesitamos es bajo. Hay un 36 % que no se vacunaría. Uno pensaba que se iban a desbordar los sistemas y eso no está pasando.

Hay que construir un discurso. Es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades sino de todos los agentes sociales. La intención de vacunarse es más alta en los votantes del gobierno que en los frenteamplistas. Es un tema de confianza. Aquellos que votaron al gobierno y confían en ellos, mientras que los que no lo votaron no.

El año pasado había mucho más desinformación. En otras preguntas que realizamos encontramos mucha desinformación sobre las vacunas.

Nosotros los padres hemos vacunados a nuestros hijos y nunca preguntamos de dónde venía la etiqueta de la vacuna. En el futuro supongo que las vacunas se desarrollarán más rápido.

Aquellos que han tenido más contacto con el virus está más predispuesto a vacunarse. El 60 % se vacunaría mientras que aquellos que no el 52 %.

Los más resistentes son de edades intermedias. Ni lo más jóvenes ni lo más veteranos. Los jóvenes parecen tener esa conciencia también le ha pasado más cerca el virus y son los que están deseando salir, entonces si hay que vacunarse me vacuno.

Lo que preguntamos es que el conocimiento sobre las vacunas. Hay bastante desinformación. Si son efectivas o no. Tampoco les suena los nombres. No sé de enfermedades no soy médica, y si el médico me dice que me tengo que dar esta vacuna, me la doy. Se ha puesto demasiada información en la mesa y cuando la gente se le sobrepasa cierra.

Hay un efecto sobre las vacunas, más allá de la enfermedad, si la contraes, la contraes más suave. Capaz no es 100% grave, pero es una gripe más.