La óptica de los policías en las cárceles: “Mandan las personas privadas de libertad”

Afirman que hay falta de personal en los módulos, que los reclusos reinciden por oficio y que el hacinamiento carcelario crece.

Los incidentes y denuncias sobre las condiciones en las cárceles siguen dando qué hablar. Para conocer el punto de vista de los funcionarios policiales, recibimos a Óscar Semino, delegado de cárceles del Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom) y policía del módulo 3 del Comcar, y Fabricio Ríos, secretario general del Sifpom.

El motín en el módulo 3 del Comcar

Históricamente las reivindicaciones de cárceles con la falta de funcionarios han estado. Ya todo el mundo sabe la situación. No cambió, sino que empeoró.

Está todo controlado. Era algo medio previsto porque hubo un cambio de sector. El módulo 3 es semiabierto, y a veces los reclusos tienen problemas, los derivan a otros módulos y se cruzan. Además de no poder controlarse fácilmente, no hay personal.

Falta de personal

Autoridad

Desde la toma de rehenes en el módulo 12 hasta ahora no cambió nada. El funcionario que hizo la denuncia luego fue sancionado. No por eso, pero es raro… Las denuncias son anónimas… para algunos sí.

El homicidio de Roldán

No nos dimos cuenta por falta de personal. Hay muchas cosas de las que nos enteramos después de requisas. En cada una se incautan 10 o 15 celulares. Hay mucha violencia que el llavero no lo sabe. No sabemos el método en el que los ingresan.

En el caso de Roldán y Pereyra hubo mala clasificación. Eso escapa de nosotros. Sabemos que no pueden estar un recluso de rapiña con uno de hurto. El hacinamiento es brutal. Hoy por hoy el peor es el módulo 8.

Si pones a diez a estudiar o trabajar, ocho volverán a delinquir, porque es su oficio. Ellos te lo dicen.