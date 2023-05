La población "tomará agua de OSE con un gusto diferente, pero no afectará a la salud", aseguró director de OSE

Recibimos a Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio, para hablar sobre la calidad del agua potable para la Zona Metropolitana.

Hay que atender no solo el área metropolitana, sino hacer obras en todo el país.

Neptuno contribuye, pero no es la prioridad.

Malicia no hay, lo que hay es responsabilidad por lo que se hace y cómo afecra al pais.- nuestra critica es fuerte por descartar un proyecto que estaba fuertemente trabajado y haber resuelto caminar por el `proyecto Neptuno que hoy no hay certezas de que puede funcionar.

Los hipertensos nos han consultado mucho, hay un tema que preocupa con los centros de diálisis. La situación es de cuidado, tenemos niveles de reserva en su mínimo histórico. Contamos con el río Santa Lucia para abastecer el agua potable y por la sequía nos está dando un 8%, después tenemos la reserva de Paso Severino que es la reserva de agua bruta para potabilizar que está en su mínimo histórico. A su vez, OSE tenía una reserva en Canelón Grande que se agotó totalmente. La situación de déficit hídrico no estaba controlada, como afirmo el ministro de Ambiente cuando critico mis afirmaciones en febrero.

En los aspectos sensoriales no estamos cumpliendo, si en los aspectos sanitarios, que es importante dar tranquilidad a la población, de que tomará agua de OSE con un gusto diferente, pero no afectará a la salud.

El decreto dice que agua potable es el agua apta para consumo humano, que no representa riesgos para la salud o que no genera rechazo por parte de la misma y para determinarlo hay pautas.

Con el escenario que se resolvió en directorio, hacemos lo que se llama "blindar mayo", hemos asegurado el abastecimiento hasta el 31 de mayo, lo cual, si no llueve significativamente, hay que tomar nuevas medidas más severas.

Acompañamos, pero criticamos por qué se llegó a esta situación. Es ahí nuestro enfoque crítico por lo que no se hizo y nos preocupa que no haya sobre la mesa soluciones.

Sobre hipertensión

Eso lo tiene que responder el Ministerio de Salud Pública, es de las tantas cosas que tiene que responder. lo que a nosotros se nos dijo es que no habrá ningún tipo de afectación a la salud. Quien tiene la experticia es el Ministerio, me sorprende que no haya hablado nada del tema.

No creo que a estos niveles haya una afectación en caños o electrodomésticos. Está claro que esto está afectando la credibilidad en el agua de OSE que defiendo y tenemos que cuidar.