“La postura del gobierno de Uruguay me parece muy neutral”: la visión de un exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana

Alexander Contreras estuvo en la GNB venezolana, votó al chavismo en una elección y hace dos años que vive en Uruguay.

Se restableció la red eléctrica en toda Venezuela, según confirmó el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez. El jerarca acusó a los seguidores del autoproclamado presidente Juan Guaidó de tratar de derribar la red eléctrica al conectar todos sus aparatos y dijo que que se han ordenado ejercicios militares “este fin de semana para proteger la red eléctrica”. El jueves pasado, el gran apagón golpeó a Venezuela, dejando a muchos estados sin electricidad y muchas casas sin agua corriente. Recibimos a Alexander Contreras, exintegrante Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

Resolví irme por la situación del país. Mi esposa quedó embarazada, puse todo en una balanza y vi que no había futuro para mí ni para mi familia. Allá me era muy difícil costear una clínica privada para mi mujer. Los sueldos son bajísimos. El salario mínimo es de 18.000 bolívares. Un kilo de queso sale 21.000 bolívares. Era cuestión de sobrevivencia.

Mi vida era normal. Trabajaba en la GNB en un laboratorio criminalístico. Yo no me consideré chavista. Solo una vez los voté, en 2002.

Juan Guaidó

Es evidente que Guaidó no quiere una guerra o intervención, pero llegó un punto en que la diplomacia y buenos modales no ayudan. Hay un artículo -el 187- que permite que un país intervenga y ayude a Venezuela. Es terrible, todos sabemos, pero es la última arma que nos queda para salir de esto.

Intervención en Venezuela

El mismo Guaidó dijo que no quiere dialogar con el Gobierno. Ha habido otras instancias y no se dio nada. Como no hay mucho movimiento de tropas reprimiendo, pero no quieren darle lugar a Estados Unidos a intervenir.

No la totalidad del Ejército apoya a Maduro, son los altos mandos.

Todo parte del cambio. De ahí se llamará a un referéndum consultivo o algo. Si hay una intervención militar de Estados Unidos, estoy de acuerdo. Mis familiares que están allá también están de acuerdo.

Toda la gente que está en las calles de Venezuela protestando contra Maduro, está de acuerdo con una intervención de quien sea. No creo que en el caso de Estados Unidos va a ser de la misma manera que Irak. Estoy seguro que el día que avisen de una intervención, más de la mitad del Ejército se da vuelta.

Todo lo que digan desde el Gobierno sobre la energía eléctrica es mentira. Las plantas energéticas están militarizadas.