La propuesta de crear una tarjeta para los recién liberados: "Que la persona cuando salga liberada tenga un apoyo, algo para gastar", dijo Petit

El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit propuso al Ministerio de Desarrollo Social que las personas recién liberadas de la cárcel reciban una “tarjeta de apoyo social”. Son 26 personas que salen por día del sistema penitenciario y, según el último censo que realizó el Mides, el 47% de quienes hace dos semanas estaban en la calle habían estado presos alguna vez. Recibimos al Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit

La propuesta de crear una tarjeta para los recién liberados

Surge en el marco de un diálogo intenso entre el MIDES y apunta a una de las piezas sueltas que tenemos. Uruguay todavía no tiene compactado un sistema de sanción penal sólido que incluya la privación de libertad, medidas alternativas, conexiones con lo que pasa antes y después.

Esas piezas sueltas están discutiéndose con mucho vigor. Este es un punto muy importante que tiene que ver con la liberación. Tenemos un índice de reincidencia muy alto. Uruguay no debería tener esa incidencia, debería estar en lo que anda la provincia de Buenos Aires, con un 30%, tenemos un 60%, no es lógico.

Que la persona cuando salga liberada tenga un apoyo, que tenga algo para gastar. Ojalá se concrete.

Con el Mides tenemos un diálogo muy fecundo, se han tomado muchas medidas, sobre todo con adicciones y salud mental. Hablamos por liberados, infancias, familias. El Mides es un actor vigoroso y muy activo.

Tenemos un sistema donde aumenta la gente y los recursos se mantienen igual.

Si no se aplican recursos y no se invierte en las cárceles para que haya trabajo y los presos tengan autonomía, para que no sean niños gigantes.

Es muy bueno que el Mides se haya involucrado en el tema, tiene que seguir creciendo. Uno ve el delito, pero no el resto del iceberg: su familia, hijos, circulación, relación con la comunidad. Que forma parte de eso que Uruguay no ha podido resolver y nos impide a que somos un país desarrollado. Somos un país vacío.

Desde el 2000 a la fecha se triplicó la población penitenciaria. Hay algo que no logramos resolver, es difícil, pero hay que seguir trabajando mucho.

Tenemos que evitar que la cárcel sea la solución a los pequeños delitos, acciones muy negativas, pero que está mostrando un problema social de la persona más que una imposibilidad de vivir con los demás, por lo tanto, la cárcel por seis meses no tienen ningún sentido, no tienen atención a la salud mental ni educación por ese tiempo, entonces, ¿para qué están ahí?.

La cárcel es una sanción penal especial y la medida alternativa también es una sanción penal.